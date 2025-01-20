ຂ່າວສານ
ການແລກປ່ຽນໂທລະເລກຊົມເຊີຍເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ (18 ມັງກອນ 1950 – 19 ມັງກອນ 2025), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ແລກປ່ຽນຈົດໝາຍ/ໂທລະເລກຊົມເຊີຍ ກັບການນຳຂັ້ນສູງ ຈີນ.
ໃນບັນດາຈົດໝາຍ, ໂທລະເລກຊົມເຊີຍຂອງການນຳ ຫວຽດນາມ ທີ່ສົ່ງເຖິງການນຳ ຈີນ, ມີຕອນຂຽນວ່າ: ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ກຳນົດການພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ຈີນ ແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ; ຊຸກຍູ້ການສ້າງປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ, ເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ, ເພື່ອພາລະກິດສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງມວນມະນຸດ.
ບັນດາໂທລະເລກຂອງການນຳ ຈີນ ທີ່ສົ່ງເຖິງການນຳ ຫວຽດນາມ ມີຕອນຂຽນວ່າ: ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ 2 ປະເທດຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງມິດຕະພາບ, ສັງຄົມນິຍົມ ແລະ ປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ. ໃນພາລະກິດສ້າງລັດທິສັງຄົມນິຍົມ, 2 ປະເທດຮ່ຳຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ພ້ອມກັນກ້າວຂຶ້ນ, ສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ.