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ຂ່າວສານ

ການເລືອກຕັ້ງ ອາເມລິກາ: ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 2 ທ່ານເລີ່ມດຳເນີນການໂຕ້ວາທີໂດຍກົງຄັ້ງທຳອິດ

ການໂຕ້ວາທີໂດຍສຳນັກຂ່າວສານ ABC News ປະສານງານ ດ້ວຍເວລາປະມານ 90 ນາທີ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍກົງ.
ທ່ານນາງຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Kamala Harris ແລະ ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງພັກສາທາລະນະ Donald Trump (ພາບ: Reuters/TTXVN)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ກັນຍາ (ຕາມເວລາ ອາເມລິກາ), ທ່ານນາງຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Kamala Harris ແລະ ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງພັກສາທາລະນະ Donald Trump ໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນການໂຕ້ວາທີໂດຍກົງຄັ້ງທຳອິດຢູ່ສູນລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງຊາດ (NCC) ຢູ່ Philadelphia, Pennsylvania.

ການໂຕ້ວາທີໂດຍສຳນັກຂ່າວສານ ABC News ປະສານງານ ດ້ວຍເວລາປະມານ 90 ນາທີ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍກົງ. ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງບໍ່ໄດ້ຮູ້ຫົວຂໍ້ໂຕ້ວາທີກ່ອນ. ແຕ່ລະຄົນຈະມີເວລາ 2 ນາທີ ເພື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງໂຄສົກລາຍການ, 2 ນາທີເພື່ອບັນລະຍາຍ ແລະ 1 ນາທີເພື່ອໃຫ້ຄຳຕອບອື່ມອີກຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 2 ຄົນບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມໃຫ້ແກ່ກັນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ພົບປະກັບທິມເລືອກຕັ້ງໃນຕະຫຼອດເວລາຈັດການໂຕ້ວາທີ.

ເນື້ອໃນຂອງການໂຕ້ວາທີແມ່ນປິ່ນອ້ອມບັນດາບັນຫາເຊິ່ງປະຊາຊົນ ອາເມລິກາ ພວມສົນໃຈ, ຄື: ບັນຫາເສດຖະກິດ, ການເຂົ້າເມືອງ, ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ, ພິເສດແມ່ນບັນດາການປະທະກັນ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ ແລະ ຮາມາດສ - ອິດສະຣາແອັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ລາວ ຍ້ອງ​ຍໍ​ສັນ​ລະ​ເສີນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ລາວ ຍ້ອງ​ຍໍ​ສັນ​ລະ​ເສີນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ໜັງສືພິມ Pathet Lao ແລະ ໜັງສືພິມເອເລັກໂຕນິກ ຂອງສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ ສະບັບອອກວັນທີ 10 ກັນຍາ ມີບົດຂຽນ “ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອປະຫວັດສາດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບເຕີບໃຫຍ່ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ”.
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