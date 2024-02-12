ຂ່າວສານ
ການເລືອກຕັ້ງສະພາສູງກຳປູເຈຍ: ພັກການເມືອງຕ່າງໆໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນບັ້ນຂົນຂວາຍຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ
ໃນວັນທຳອິດຂອງບັ້ນຂົນຂວາຍຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເຕົ້າໂຮມ, ເຊີດຊູກຳລັງ,ແຫ່ຂະບວນໂຄສະນາຂົນຂວາຍຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນແລະ ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ,ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພັກປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ(CPP)ກຳອຳນາດ .
ບົດລາຍງານການອັບເດັດຂອງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ (NEC) ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນມື້ທຳອິດຂອງບັ້ນຂົນຂວາຍການຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ,ມີພຽງແຕ່ພັກ CPP ໄດ້ຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວເດີນຂະບວນທີ່ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຢູ່ 7 ຫົວໜ່ວຍອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ຢູ່ 5/8ເຂດເລືອກຕັ້ງ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ພັກເຈດຈຳນົງ ຂະແມ ໄດ້ຈັດການເຄື່ອນໄຫວເຕົ້າໂຮມກຳລັງ, ໃຊ້ໂທລະໂຄ່ງໂຄສະນາຢູ່ສຳນັກງານພັກ,ສະຖານທີ່ຕ່າງໆແລະ ຄອບຄົວຂອງສະມາຊິກພັກ.ສອງພັກກ່ອນຍັງເຫຼືອແມ່ນ ພັກ FUNCINPEC ແລະ ພັກ ກຳລັງຊົນຊາດ ຍັງບໍ່ທັນດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວຂົນຂວາຍຫາສຽງເລືອກຕັ້ງໃດ.