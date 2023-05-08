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ຂ່າວສານ

ການເລືອກຕັ້ງຢູ່ ໄທ: ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງກວ່າ 2,3 ລ້ານຄົນໄປປ່ອນບັດກ່ອນກຳນົດເວລາ

ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ, ຈຳນວນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຈົດທະບຽນປ່ອນບັດກ່ອນກຳນົດເວລາແມ່ນກວ່າ 800.000 ຄົນ.
  ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຈົດທະບຽນປ່ອນບັດກ່ອນກຳນົດເວລາ (ພາບ: TTXVN)  

ວັນທີ 07 ພຶດສະພາ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນທົ່ວປະເທດ ໄທ ເກືອບ 2,3 ລ້ານຄົນໄດ້ໄປປ່ອນບັດ ເພື່ອເລືອກຕັ້ງສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນຊຸດໃໝ່. ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງ ໄທ (EC) ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດສິດພົນລະເມືອງຂອງຕົນໄປປ່ອນບັດກ່ອນກຳນົດເວລາທີ່ຈະຈັດວັນເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດໃນວັນທີ 14 ພຶດສະພາ.

ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ, ຈຳນວນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຈົດທະບຽນປ່ອນບັດກ່ອນກຳນົດເວລາແມ່ນກວ່າ 800.000 ຄົນ. ບັນດາສະຖານທີ່ປ່ອນບັດໄດ້ປິດປະຕູໃນເວລາ 17 ໂມງຂອງວັນດຽວກັນ. ຕາມຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຕຳຫຼວດ ບາງກອກ ແລ້ວ, ມີຕຳຫຼວດກວ່າ 3.000 ຄົນໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ສະຖານທີ່ປ່ອນບັດທຸກແຫ່ງຢູ່ ບາງກອກ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມສະຫງົບໃຫ້ແກ່ການເລືອກຕັ້ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງກັບ​ຄືນ​ປະ​ເທດ, ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ຂຶ້ນ​ຄອງ​ລາ​ຊະ​ບັນ​ລັງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ ອັງ​ກິດ Charles III

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງກັບ​ຄືນ​ປະ​ເທດ, ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ຂຶ້ນ​ຄອງ​ລາ​ຊະ​ບັນ​ລັງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ ອັງ​ກິດ Charles III

ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ພຶດສະພາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ, ເດີນທາງກັບເມືອປະເທດ, ສິ້ນສຸດການເຂົ້າຮ່ວມພິທີຂຶ້ນຄອງລາຊະບັນລັງເຈົ້າຊີວິດ ອັງກິດ Charles III ຢູ່ລອນດອນ, ລາຊະອານາຈັກ ໄທ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງພະບໍລົມວົງສານຸວົງ ແລະ ລັດຖະບານ ສະຫະ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອ.
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