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ຂ່າວສານ

ການເລືອກຕັ້ງຢູ່ ອາເມລິກາ ປີ 2024: ທ່ານນາງ Kamala Harris ກາຍເປັນຜູ້ອອກສະຫມັກຮັບເລືອກຕັ້ງປະທາທິບໍດີຂອງພັກປະຊາທິປະໄຕຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານນາງຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Kamala Harris ໄດ້ຮັບການສະເຫນີຈາກພັກປະຊາທິປະໄຕໃຫ້ແກ່ການແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ກັບຜູ້ອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງຂອງພັກ ສາທາລະນະ ແມ່ນ ທ່ານ Donald Trump ໃນການເລືອກຕັ້ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ພະຈິກ ຈະມາເຖິງ.
ທ່ານນາງ Kamala Harris ຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ ວໍຊິງຕັນ ເມື່ອວັນທີ 1/8. (ພາບ:AFP)

ທ່ານນາງ Kamala Harris  ອາຍຸ 59 ປີ ແມ່ນຜູ້ໄດ້ຮັບການສະເຫນີມາອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງຫນຶ່ງດຽວໃນການປ່ອນບັດແບບທາງໄກທີ່ແກ່ຍາວໃນເວລາ 5 ວັນ ຂອງສະມາຊິກພັກປະຊາທິປະໄຕເກືອບ 4.000 ຄົນ. ໂດຍແມ່ນແມ່ຍິງຜິວດຳ ແລະມີເຊື້ອຊາດຈາກ ອາຊີ ຄົນທຳອິດໄດ້ຮັບການສະເຫນີຈາກພັກໃຫຍ່, ທ່ານນາງ ໄດ້ຮັບການສະເຫນີຢ່າງເປັນທາງການໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກປະຊາທິປະໄຕ ຢູ່ Chicago ໃນທ້າຍເດືອນນີ້.

ເລື່ອງໄດ້ຮັບການສະເຫນີອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ແມ່ນດຳເນີນໄປໃນຂະນະທ່ານນາງກະກຽມກ້າວເຂົ້າສູ່ບັ້ນຫາສຽງເລືອກຕັ້ງໃນສັບປະດາຈະມາເຖິງ ດ້ວຍການໄປປະຕິບັດງານຜ່ານ 7 ລັດທີ່ຈັດການປ່ອນບັດສຳຄັນພ້ອມກັບຜູ້ອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຜີຍຊື່ຂອງພັກປະຊາທິປະໄຕສຳລັບຕຳແຫນ່ງ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ​ພົບ​ປະ​ກັ​ບ​ທ່ານ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ​ ຕີ​ມໍ​ແລັດ​ສະ​ແຕ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ​ພົບ​ປະ​ກັ​ບ​ທ່ານ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ​ ຕີ​ມໍ​ແລັດ​ສະ​ແຕ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ສິງຫາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ ຕີມໍແລັດສະແຕ Jose Ramos-Horta ໃນໂອກາດທ່ານມາຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ (31 ກໍລະກົດ - 3 ສິງຫາ).
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