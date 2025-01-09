ຂ່າວສານ
ການເຕີບໂຕສິນເຊື່ອປີ 2024 ລື່ນກາຍ 15%
ການເຕີບໂຕສິນເຊື່ອປີ 2024 ລື່ນກາຍ 15%, ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນຂ່າວທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານປີ 2024 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ປີ 2025, ໂດຍທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 07 ມັງກອນ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.
ຕາມທ່ານຮອງວ່າການຜູ້ປະຈຳການທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ດ່າວມິງຕູ ແລ້ວ, ປີ 2024, ເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸການເຕີບໂຕຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸ້ມສອດຄ່ອງກັບຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ. ໄລ່ຮອດວັນທີ 31 ທັນວາ 2024 ສິນເຊື່ອໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 15,08%, ສະນັ້ນ, ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກນັບແຕ່ຕົ້ນປີແມ່ນ 15% ໄດ້ສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການຜັນແປຂອງຕະຫຼາດ, ສະພາບການເສດຖະກິດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອບໍລິຫານຢ່າງມີໄຫວພິບ, ແນໃສ່ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ປະກອບສ່ວນຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຮັກສາຕະຫຼາດເງິນຕາ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມລະດັບເຕີບໂຕບ້ວງສິນເຊື່ອຕາມກຳນົດທິດທີ່ໄດ້ວາງອອກ.