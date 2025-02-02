ຂ່າວສານ
ການເຄື່ອນໄຫວໄປນະມັດສະການຍາມຕົ້ນລະດູບານໃໝ່ດຳເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນໃນທົ່ວປະເທດ
ໃນ 3 ມື້ທຳອິດຂອງບຸນເຕັດປີມະເສັງ 2025 (ແຕ່ວັນທີ 29 – 31 ມັງກອນ), ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດ ວິຫານ ຮຸ່ງ (ນະຄອນ ຫວຽດຈີ, ແຂວງ ຝູທ້ໍ), ໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊາວທ້ອງຖິ່ນນັບພັນເທື່ອຄົນ ມາຖະຫວາຍດອກໄມ້, ຈູບທຽບທຽນບູຊາ, ຂໍໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ສະຫງົບສຸກ ແລະ ມີໂຊກມີໄຊໃນປີໃໝ່.
ແລະກໍ່ໃນ 3 ມື້ທຳອິດຂອງບຸນເຕັດ, ຢູ່ຄຸ້ມຖະໜົນເກົ່າ ໂຮ້ຍອາຍ, ແຂວງ ກວາງນາມ, ສືບຕໍ່ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວກວ່າ 50.000 ເທື່ອຄົນມາຢ້ຽມຢາມ. ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນໂອກາດບຸນເຕັດກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໂຄສະນາການດຳລົງຊີວິດ, ວັດທະນະທຳ, ຈິດໃຈຂອງ ໂຮ້ຍອານ ເຖິງແຂກທ່ອງທ່ຽວ. ທ່ານ ຕົງກວັກຮືງ, ຫົວໜ້າພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ນະຄອນ ໂຮ້ຍອານ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດ້ານວັດທະນະທຳ, ສີລະປະຍາມບຸນເຕັດປີມະເສັງ ດຳເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ, ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບເມື່ອທຽບໃສ່ຊຸມປີກ່ອນ. ສານທີ່ ໂຮ້ຍອານ ຢາກສົ່ງເຖິງປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວໝົດທຸກຄົນນັ້ນແມ່ນ ມຸ່ງໄປເຖິງປີໃໝ່ມີຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ຈະບັນລຸຜົນງານຫຼາຍຢ່າງກວ່າບົນເສັ້ນທາງແຫ່ງການພັດທະນາ”.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ພະແນກທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ກວາງນິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໃນ 7 ມື້ຂອງບຸນເຕັດ (ແຕ່ວັນທີ 25 – 31 ມັງກອນ), ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຢາມແຂວງບັນລຸ 552.000 ເທື່ອຄົນ, ຄາດວ່າບັນລຸລາຍຮັບກວ່າ 1.500 ຕື້ດົ່ງ (ປະມານເກືອບ 60 ລ້ານ USD), ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ດູດດື່ມທີ່ສຸດໃນທົ່ວປະເທດໃນໂອກາດບຸນເຕັດ.