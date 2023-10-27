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ຂ່າວສານ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 2 ຂອງ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ລື່ນກາຍຄວາມຕັ້ງຫວັງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

ນັບແຕ່ເມື່ອຜັນຂະຫຍາຍກຳລັງມາແຫ່ງນີ້, ກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 2 ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໜູນຊ່ວຍຊາວທ້ອງຖິ່ນ
ທີ່ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ (ພາບ: qdnd.vn)

ເມື່ອໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານຄວາມໝັ້ນຄົງຊົ່ວຄາວຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ່ເຂດ Abyei (Abyei UNISFA), ທ່ານພົນເອກ Birame Diop, ທີ່ປຶກສາດ້ານການທະຫານສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຕີລາຄາສູງປະສິດທິຜົນຂອງກອງທະຫານຊ່ອງແສງເລກ 2 ຂອງ ຫວຽດນາມ.

ນັບແຕ່ເມື່ອຜັນຂະຫຍາຍກຳລັງມາແຫ່ງນີ້, ກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 2 ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໜູນຊ່ວຍຊາວທ້ອງຖິ່ນ, ຄື: ກໍ່ສ້າງບັນດາຫ້ອງຮຽນ, ສິດສອນ, ສາຍຮູບເງົາໃຫ້ເດັກ, ຕ້ານໄພນ້ຳຖ້ວມ, ກວດ - ປິ່ນປົວພະຍາດໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າໃຫ້ປະຊາຊົນ…

ທ່ານພົນເອກ Birame Diop ຕີລາຄາວ່າ, ເຖິງວ່າຕ້ອງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ກໍຄືພື້ນຖານວັດຖຸຍັງຂາດເຂີນຢູ່ກໍ່ຕາມ, ແຕ່ກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 2 ຂອງ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ລື່ນຄວາມຕັ້ງຫວັງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ທ່ານສະເໜີວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 2 ຂອງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຍົກລະດັບເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ຕົ້ນຕໍ, ເປີດເສັ້ນທາງລາດຕະເວັນ, ຄວບຄຸມໃໝ່ໃນຄວາມອາດສາມາດທີ່ຈະເຮັດໄດ້, ໜູນຊ່ວຍບັນດາກົມກອງ ກອງທັບບັນດາປະເທດທີ່ຕັ້ງທັບຢູ່ບໍລິເວນຂອງຄະນະປະຕິບັດງານ UNISFA.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສະ​ເໜີໃຫ້ Amazon ເປີດກວ້​າງ​ການ​ລົງ​ທຶນ ແລະ ໜູນ​ຊ່ວຍ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສະ​ເໜີໃຫ້ Amazon ເປີດກວ້​າງ​ການ​ລົງ​ທຶນ ແລະ ໜູນ​ຊ່ວຍ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Susan Pointer, ຮອງປະທານນະໂຍບາຍສາທາລະນະສາກົນ ຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ Amazon ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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