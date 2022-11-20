ຂ່າວສານ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຢູ່ ກຳປູເຈຍ
ໂດຍສືບຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວໃນການຢ້ຽມຢາມລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Samdech Techo Hun Sen.
ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Sen ປາດຖະໜາວ່າ ອົງການນິຕິບັດຍັດຂອງ 2 ປະເທດຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ບົດຮຽນປະສົບການ, ວິຊາສະເພາະໃນຂົງເຂດສ້າງກົດໝາຍ, ຮ່ວມມືຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດບັນດາສັນຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ລົງນາມແລ້ວ.
ສ່ວນທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Sen ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ຊີ້ນຳການຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ໃນນັ້ນ ມີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເຂດຊາຍແດນ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ທ່ອງທ່ຽວ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ…
ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາສາກົນ, ການນຳ 2 ທ່ານຖືວ່າ 2 ພັກ, 2 ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດຕ້ອງເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ມານະພະຍາຍາມຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບ, ຮັກສາຫຼັກການເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແລະ ຢືນຢັນບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ໃນໂຄງສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ພາກພື້ນ; ເຄົາລົບບັນດາຫຼັກການຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຮອງປະທານພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ, ປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ກຳປູເຈຍ - ຫວຽດນາມ Men Sam An. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ການນຳ 2 ທ່ານເຫັນດີນຳກັນວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຄວນເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຊ່ອງ, ໃນນັ້ນ ມີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະສະພາ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນມີເສັ້ນຊາຍແດນລວມ, ຍູ້ແຮງການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ…