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ຂ່າວສານ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ແຂວງ Nara ມີທ່າແຮງກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ.
(ທີ່ການຕ້ອນຮັບ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ທັນວາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Yamashita Makoto, ຜູ້ວ່າການແຂວງ Nara ແລະ ການນຳທ້ອງຖິ່ນ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ແຂວງ Nara ມີທ່າແຮງກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ທັນວາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະສົນທະນາກັບທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ຍີ່ປຸ່ນ Nukaga Fukushiro. ທີ່ການພົບປະສົນທະນາ, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີພ້ອມກັນມານະພະຍາຍາມປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຍູ້ແຮງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນທຸກຊ່ອງທາງພັກ, ລັດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະຊາຊົນ, ຊຸກຍູ້ການພົບປະແລກປ່ຽນໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າ; ຊຸກຍູ້ຄວາມສາມາດລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາຕ່ຳ ຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອເພີ່ມທະວີປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການນິຕິບັນຍັດຂອງ 2 ປະເທດ. ຜ່ານນັ້ນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ 2 ຝ່າຍຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ພົບປະກັບພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໂຕກຽວ. ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດປາດຖະໜາວ່າ:

“ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະ ໝູ່ຄະນະພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຍົກສູງລະດັບດ້ານວິຊາສະເພາະຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ນັບມື້ນັບສູງໃນໄລຍະເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ; ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ; ສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານການທູດລັດຖະສະພາ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ຖານ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ອວຍ​ພອນ​ວັນ​ຊາດ​ລາວ

ສະ​ຖານ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ອວຍ​ພອນ​ວັນ​ຊາດ​ລາວ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຕະວັນໂທງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນການພົວພັນສະໜິດສະໜົມລະຫວ່າງສອງສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ປະຈຳ ອິນໂດເນເຊຍ ໃນຫຼາຍປີມານີ້, ທ່ານສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກການພົວພັນສອງປະເທດ ແລະ ພິເສດແມ່ນສອງສະຖານທູດ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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