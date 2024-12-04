ຂ່າວສານ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ທັນວາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Yamashita Makoto, ຜູ້ວ່າການແຂວງ Nara ແລະ ການນຳທ້ອງຖິ່ນ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ແຂວງ Nara ມີທ່າແຮງກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ທັນວາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະສົນທະນາກັບທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ຍີ່ປຸ່ນ Nukaga Fukushiro. ທີ່ການພົບປະສົນທະນາ, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີພ້ອມກັນມານະພະຍາຍາມປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຍູ້ແຮງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນທຸກຊ່ອງທາງພັກ, ລັດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະຊາຊົນ, ຊຸກຍູ້ການພົບປະແລກປ່ຽນໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າ; ຊຸກຍູ້ຄວາມສາມາດລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາຕ່ຳ ຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອເພີ່ມທະວີປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການນິຕິບັນຍັດຂອງ 2 ປະເທດ. ຜ່ານນັ້ນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ 2 ຝ່າຍຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ພົບປະກັບພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໂຕກຽວ. ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດປາດຖະໜາວ່າ:
“ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະ ໝູ່ຄະນະພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຍົກສູງລະດັບດ້ານວິຊາສະເພາະຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ນັບມື້ນັບສູງໃນໄລຍະເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ; ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ; ສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານການທູດລັດຖະສະພາ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ.”