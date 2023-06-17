ຂ່າວສານ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢູ່ແຂວງ ນິງທ້ວນ
ຕາມລາຍການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງ ນິງທ້ວນ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະບໍລິຫານງານຄະນະພັກແຂວງ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄະນະພັກແຂວງຄັ້ງທີ 14.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານປະເທດໄດ້ເຈາະຈີ້ມໃຫ້ແຂວງ ນິງທ້ວນ ຕ້ອງສຸມໃສ່ພັດທະນາບັນດາຂະແໜງການ, ຂົງເຂດແມ່ນທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິ່ນ; ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວມີຄຸນນະພາບສູງ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເຕັກໂນໂລຊີສູງ. ພິເສດ, ສືບຕໍ່ລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢ່າງຄົບຊຸດ, ເອົາໃຈໃສ່ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ເປັນເຈົ້າການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແບບຍືນຍົງ.
ທີ່ການເຮັດວຽກ, ໄດ້ຈັດພິທີລົງນາມກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ນິງທ້ວນ.