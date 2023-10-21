ຂ່າວສານ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢູ່ ຈີນ
ວັນທີ 19 ຕຸລາ, ໃນຂອບເຂດເຂົ້າຮ່ວມເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເວທີປາໄສ ການຮ່ວມມືສາກົນ “ໜຶ່ງແລວ, ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ” ຄັ້ງທີ 3, ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ ປັກກິ່ງ, ປະເທດ ຈີນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ ທາຍຈີ, ກຳມະການຜູ້ປະຈຳການກົມການເມືອງ, ເລຂາຄະນະເລຂາທິການ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຈີນ; ຕ້ອນຮັບທ່ານ ຈີລືເສິນ ປະທານທະນາຄານ ລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງອາຊີ (AIIB).
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານ ທາຍຈີ, ກຳມະການຜູ້ປະຈຳການກົມການເມືອງ, ເລຂາຄະນະເລຂາທິການ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຈີນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍຍູ້ແຮງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາ ກະຊວງ, ຄະນະ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທ່ານປະທານປະເທດ ສະເໜີໃຫ້ ຈີນ ສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອເປີດກວ້າງການນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນກະເສດປະເພດຕ່າງໆຂອງ ຫວຽດນາມ, ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ; ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທຳ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.
ບົນພື້ນຖານຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂັ້ນສູງ, ທ່ານປະທານປະເທດສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ບັນດາບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ.