ຂ່າວສານ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ
ວັນທີ 13 ກຸມພາ (ກົງກັບວັນທີ 04 ບຸນເຕັດ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງກວດກາຄວາມຄືບໜ້າ, ມອບຂອງຂວັນ, ລະດົມກຳລັງໃຈພະນັກງານ, ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານພວມເຮັດວຽກຢູ່ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງຢູ່ກິດຈະກຳພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມຈຸດສູມຈຳນວນໜຶ່ງບັນດາແຂວງທາງທິດໃຕ້.
ເມື່ອໄປສຳຫຼວດ, ກວດກາເສັ້ນທາງອ້ອມຮອບເລກ 3 ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ເຊິ່ງແລ່ນຜ່ານ 4 ທ້ອງຖິ່ນ, ລວມມີ: ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ດົ່ງນາຍ, ບິ່ງເຢືອງ, ລອງອານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການ ກຳນົດວ່າ ປີ 2024 ນີ້ ແລະ ປີຕໍ່ໄປ ຕ້ອງເພີ່ມຄວາມໄວເພື່ອກໍ່ສ້າງໂຄງການໃຫ້ສຳເລັດຖືກຕາມຄວາມຄືບໜ້າ, ສູ້ຊົນລື່ນກາຍຄວາມຄືບໜ້າ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ. ກ່ຽວກັບທ່າກຳປັ່ນເປັນທາງຜ່ານສາກົນ ເກິນເຢີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສືບຕໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕີລາຄາຜົນສະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ລະອຽດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດ ເຂດນິເວດທຳມະຊາດ ເກີນເຢີ, ປະຕິບັດວຽກງານໂຄສະນາເພື່ອສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາວຽກງານໂດຍໄວໃຫ້ຖືກຕາມຂໍ້ກຳນົດ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ລົງໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນປີໃໝ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຄືນໃໝ່ ໂລກອານ - ບິ່ງເຊີນ, ແຂວງ ດົ່ງນາຍ.