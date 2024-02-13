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ຂ່າວສານ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການ ກຳນົດວ່າ ປີ 2024 ນີ້ ແລະ ປີຕໍ່ໄປ ຕ້ອງເພີ່ມຄວາມໄວເພື່ອກໍ່ສ້າງໂຄງການໃຫ້ສຳເລັດຖືກຕາມຄວາມຄືບໜ້າ
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄປສຳຫຼວດ, ກວດກາເສັ້ນທາງອ້ອມຮອບເລກ 3 ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ)

ວັນທີ 13 ກຸມພາ (ກົງກັບວັນທີ 04 ບຸນເຕັດ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງກວດກາຄວາມຄືບໜ້າ, ມອບຂອງຂວັນ, ລະດົມກຳລັງໃຈພະນັກງານ, ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານພວມເຮັດວຽກຢູ່ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງຢູ່ກິດຈະກຳພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມຈຸດສູມຈຳນວນໜຶ່ງບັນດາແຂວງທາງທິດໃຕ້.

ເມື່ອໄປສຳຫຼວດ, ກວດກາເສັ້ນທາງອ້ອມຮອບເລກ 3 ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ເຊິ່ງແລ່ນຜ່ານ 4 ທ້ອງຖິ່ນ, ລວມມີ: ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ດົ່ງນາຍ, ບິ່ງເຢືອງ, ລອງອານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການ ກຳນົດວ່າ ປີ 2024 ນີ້ ແລະ ປີຕໍ່ໄປ ຕ້ອງເພີ່ມຄວາມໄວເພື່ອກໍ່ສ້າງໂຄງການໃຫ້ສຳເລັດຖືກຕາມຄວາມຄືບໜ້າ, ສູ້ຊົນລື່ນກາຍຄວາມຄືບໜ້າ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ. ກ່ຽວກັບທ່າກຳປັ່ນເປັນທາງຜ່ານສາກົນ ເກິນເຢີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສືບຕໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕີລາຄາຜົນສະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ລະອຽດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດ ເຂດນິເວດທຳມະຊາດ ເກີນເຢີ, ປະຕິບັດວຽກງານໂຄສະນາເພື່ອສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາວຽກງານໂດຍໄວໃຫ້ຖືກຕາມຂໍ້ກຳນົດ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ລົງໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນປີໃໝ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຄືນໃໝ່ ໂລກອານ - ບິ່ງເຊີນ, ແຂວງ ດົ່ງນາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວາງສະແດງ ແກ່ນສານແດງ, ແນະນຳ ນັກກອມມູນິດລຸ້ນທຳອິດຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ

ວາງສະແດງ “ແກ່ນສານແດງ”, ແນະນຳ ນັກກອມມູນິດລຸ້ນທຳອິດຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ

ເພື່ອເຊີດຊູ ແລະ ຈາລຶກບຸນຄຸນຂອງນັກກອມມູນິດລຸ້ນທຳອິດຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ, ຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດແຫ່ງຊາດ ສົມທົບກັບກົມສຳເນົາຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ ຈັດຕັ້ງການວາງສະແດງຫົວເລື່ອງສະເພາະ “ແກ່ນສານແດງ”. ງານວາງສະແດງພວມດຳເນີນຢູ່ຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດແຫ່ງຊາດ ເຮືອນເລກທີ 25 ຕົງດ໋ານ ຮ່າໂນ້ຍ.
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