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ຂ່າວສານ

ການເຄືື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ສະເໜີໃຫ້ເຈົ້າຍິງ ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ແບນຊິກ ຍູ້ແຮງດ້ານການຄ້າ - ການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ພົບປະກັບເຈົ້າຍິງ ແບນຊິກ Astrid (ພາບ: VGP)  

ພົບປະກັບເຈົ້າຍິງ ແບນຊິກ Astrid

ທີ່ການພົບປະໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ທັນວາ, 2 ຝ່າຍສະແດງຄວາມປະຕິຊົມຊື່ນກ່ຽວກັບບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ໃນນັ້ນເນັ້ນໜັກເຖິງການລົງທຶນ - ການຄ້າແມ່ນເສົາຄ້ຳສຳຄັນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ແບ່ງປັນກັບເຈົ້າຍິງ ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນທີ່ແລກປ່ຽນກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານສະພາຕ່ຳ ແບນຊິກ, ການນຳ 2 ເຂດ Wallonie Bruxelles ແລະ  Flanders, ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ເຈົ້າຍິງ ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ແບນຊິກ ຍູ້ແຮງດ້ານການຄ້າ - ການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ.

ພົບປະເຈລະຈາກັບປະທານສະພາສູງ ແບນຊິກ Stephanie D’Hose

ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, 2 ຝ່າຍຊົມເຊີຍບັນດາໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າເຊິ່ງສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ອີຢູ (EVFTA) ນຳມາໃຫ້ ພາຍຫຼັງ 2 ປິແຫ່ງການຜັນຂະຫຍາຍ; ເຫັນດີສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດລົງທຶນ, ການຄ້າລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ແລະ ພ້ອມກັນຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍລວມຄື: ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ລັດຖະສະພາຫະສະພັນ ແບນຊິກ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ອີຢູ (EVIPA) ແນໃສ່ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນທີ່ສະດວກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ 2 ປະເທດ, ສະໜັບສະໜູນຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ (ອີຊີ) ຍົກເລີກ “ບັດເຫຼືອງ” ສຳລັບສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ.

ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ແບນຊິກ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ແບນຊິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາວິສາຫະກິດ ແບນຊິກ ແລະ ເອີລົບ ຈະສືບຕໍ່ຫັນຜະລິດຕະພັນ, ຕະຫຼາດ, ລະບົບສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ… ເພື່ອຊຸກຍູ້ການດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຢູ່ ຫວຽດນາມ; ສະເໜີໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ແບນຊິກ ແລະ ເອີລົບ ສືບຕໍ່ລົງທຶນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງວິສາຫະກິດເພື່ອນລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ຕື່ມອີກ, ໃນນັ້ນ ໃຫ້ບຸລິມະສິດຊຸກຍູ້ການປ່ຽນແປງໃໝ່, ປະດິດຄິດສ້າງ, startup; ລົງທຶນເຂົ້າຂົງເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຫັນເປັນສີຂຽວ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຈະຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດປະເທດ ສ.ອິນໂດເນເຊຍ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຈະຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດປະເທດ ສ.ອິນໂດເນເຊຍ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດປະເທດ ສ.ອິນໂດເນເຊຍ ແຕ່ວັນທີ 21-23 ທັນວາ.
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