Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດແມ່ນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ

2 ຝ່າຍກໍ່ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງໄລຍະ 2022 – 2027, ໃນນັ້ນ, ຈະຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງອາຊີບຢູ່ທຸກຂັ້ນ, ຈາກສູນກາງລົງຮອດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

2 ຝ່າຍກໍ່ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງໄລຍະ 2022 – 2027, ໃນນັ້ນ, ຈະຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງອາຊີບຢູ່ທຸກຂັ້ນ, ຈາກສູນກາງລົງຮອດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

    

(ທ່ານ ຄຳເຈນ ວົງໂພສີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ລາວ)

ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ VOV ປະຈຳ ລາວ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ທ່ານ ຄຳເຈນ ວົງໂພສີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ລາວ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຍາມໃດ ລັດຖະບານ 2 ປະເທດ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ, ສະຫງວນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃຫ້ແກ່ຂົງເຂດຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ປີ 2022, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະໜອງທຶນການສຶກສາ 1.100 ທຶນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ລາວ ມາຮ່ຳຮຽນຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ສະໜອງທຶນການສຶກສາ 60 ທຶນໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ. 2 ຝ່າຍກໍ່ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງໄລຍະ 2022 – 2027, ໃນນັ້ນ, ຈະຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງອາຊີບຢູ່ທຸກຂັ້ນ, ຈາກສູນກາງລົງຮອດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

 

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຈັດການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຕອບສະໜອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນ 05/06

ຫວຽດນາມ ຈັດການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຕອບສະໜອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນ 05/06

ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ດ່າໜັງ ໄດ້ປຸກລະດົມລາຍການ “ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກະທຳ - ເພື່ອໂລກທີ່ຂຽວງາມກວ່າ” ຕອບສະໜອງວັນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນ ແລະ ສັບປະດາ ທະເລໝູ່ເກາະ ຫວຽດນາມ ປີ 2022.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top