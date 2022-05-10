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ຂ່າວສານ

ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳສືບຕໍ່ເຕີບໂຕເປັນຢ່າງດີ

ສິນຄ້າ 2 ປະເພດສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍ ສົ່ງຄື ກຸ້ງ ແລະ ປາຫູໝາດ ລ້ວນແຕ່ມີການເຕີບໂຕສູງຢູ່ຫຼາຍຕະຫຼາດ ຍ້ອນມີຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ລາຄາສົ່ງອອກດີ. ຈີນ ແລະ ອາເມລິກາແມ່ນສອງຕະຫຼາດທີ່ມີການເຕີບໂຕ 3 ຕົວເລກ, ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ 4 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້.
  (ພາບປະກອບ: TTXVN)  

 ຕາມຂໍ້ມູນຂອງສະມາຄົມປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກ ສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ (VASEP), ໃນເດືອນ ເມສາ 2022.  ການສົ່ງອອກສີນທະເລສືບຕໍ່ບັນລຸກວ່າ 1 ຕື້ USD ດ້ວຍລະດັບເຕີບໂຕສູງຄື 41% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021 ຄາດຄະເນວ່າຜົນໄດ້ຮັບໃນການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳ ໃນ 04 ເດືອນຕົ້ນປີຈະບັນລຸເກືອບ 3,6 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 44,5% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ.ໃນນັ້ນ, ສິນຄ້າ 2 ປະເພດສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍ ສົ່ງຄື ກຸ້ງ ແລະ ປາຫູໝາດ ລ້ວນແຕ່ມີການເຕີບໂຕສູງຢູ່ຫຼາຍຕະຫຼາດ ຍ້ອນມີຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ລາຄາສົ່ງອອກດີ. ຈີນ ແລະ ອາເມລິກາແມ່ນສອງຕະຫຼາດທີ່ມີການເຕີບໂຕ 3 ຕົວເລກ, ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ 4 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້.

ໃນ 4 ເດືອນຜ່ານມາ ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳໄປຍັງ EU, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ຕະຫຼາດອື່ນໆລ້ວນແຕ່ຮັບຮູ້ການເພີ່ມຂຶ້ນເປັນສອງຕົວເລກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕາມກຳນົດຂອງ VASEP ແລ້ວ, ອາເມລິກາ ແລະ ຈີນ ຈະສືບຕໍ່ຕັດສິນກ່ຽວກັບລະດັບການເຕີບໂຕຂອງການສົ່ງອອກສິນທະເລຂອງຫວຽດນາມ ໃນຊຸມເດືອນທີ່ຈະມາເຖິງ. ຄາດຄະເນວ່າການສົ່ງອອກສີນທະເລໃນໄຕມາດທີ 2 ຈະບັນລຸ 2,8-3 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 36-38% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021.  

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການສົ່ງອອກເຂົ້າສານຂອງ ຫວຽດນາມ ລື່ນກາຍຄາດໝາຍ 1 ຕື້ USD ໃນ 4 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022

ການສົ່ງອອກເຂົ້າສານຂອງ ຫວຽດນາມ ລື່ນກາຍຄາດໝາຍ 1 ຕື້ USD ໃນ 4 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022

ຟີລິບປິນສືບຕໍ່ແມ່ນຕະຫຼາດບໍລິໂພກເຂົ້າສານ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍທີ່ສຸດເຊິ່ງກວມເອົາ 42,6%. ພິເສດ, ຕະຫຼາດນຳເຂົ້າເຂົ້າສານ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຂຶ້ນແຮງທີ່ສຸດແມ່ນ ກົດດີວົວ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 76%ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021.
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