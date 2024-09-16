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ຂ່າວສານ

ການສະແດງຮ້ອງເພງ ເຫ້ວ ຢູ່ແມ່ນ້ຳເຮືອງ - ຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະດຶງດູດໃຈແຂກທ່ອງທ່ຽວເມື່ອມາຢ້ຽມຢາມກຸ່ງເກົ່າ ເຫ້ວ

ມີຫຼາຍຄົນເຄີຍເວົ້າວ່າ: “ຖ້າຍັງບໍ່ທັນຮັບຟັງສຽງເພງບົນແມ່ນ້ຳ ເຮືອງ, ກໍ່ເບິ່ງຄືວ່າ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໄປຮອດ ເຫ້ວ ຈັກເທື່ອ”.
(ການສະແດງຮ້ອງເພງ ເຫ້ວ ໄດ້ເອົາລົງມາສະແດງຢູ່ເຮືອທີ່ແລ່ນຢູ່ກາງແມ່ນ້ຳ ເຮືອງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວ)

ການສະແດງຮ້ອງເພງ ເຫ້ວ - ແມ່ນເຍື່ອງອາຫານທາງດ້ານຈິດໃຈທີ່ບໍ່ອາດຂາດໄດ້, ແມ່ນຄວາມມ່ວນຊື່ນຂອງຊາວ ເຫ້ວ. ສະນັ້ນ, ມີຫຼາຍຄົນເຄີຍເວົ້າວ່າ: “ຖ້າຍັງບໍ່ທັນຮັບຟັງສຽງເພງບົນແມ່ນ້ຳ ເຮືອງ, ກໍ່ເບິ່ງຄືວ່າ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໄປຮອດ ເຫ້ວ ຈັກເທື່ອ”. ນອກຈາກການໄປຢ້ຽມຢາມທັດສະນີສະພາບ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວກໍ່ສາມາດລົງເຮືອຢູ່ແມ່ນ້ຳ ເຮືອງ ເພື່ອຮັບຟັງບັນດາຈັງຫວະສຽງເພງ ເຫ້ວ. ວິທີສົມທົບລະຫວ່າງສຽງດົນຕີ, ຊາວ ເຫ້ວ, ທິວທັດທຳມະຊາດຂອງ ເຫ້ວ ນີ້ບໍ່ແມ່ນຢູ່ແຫ່ງໃດກໍ່ມີ. ນັກສິລະປິນຍິງ ຫງວຽນທິເລ້ຮ່າ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດດົນຕີພື້ນເມືອງເປັນເວລາເກືອບ 30 ປີ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

        ສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ເຄື່ອນໄຫວສິລະປະເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ຄວາມຫວັງຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍຄືປະຊາຊົນ ເຫ້ວ ແມ່ນຈະອະນຸລັກຮັກສາບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳຕະຫຼອດໄປພວກຂ້າພະເຈົ້າຢາກສົ່ງສານຂອງຄົນລຸ້ນກ່ອນເຖິງລຸ້ນຸ່ມໃນປະຈຸບັນບໍ່ພຽງແຕ່ລຸ້ນໜຸ່ມຢູ່ກຸ້ງເກົ່າ ເຫ້ວ ເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງເຖິງລຸ້ໜຸ່ມໃນທຸກເຂດພາກ ກ່ຽວກັບການອະນຸລັກຮັກສາຈຸດຄວາມງາມນີ້ອີກດ້ວຍນີ້ແມ່ນສິ່ງຍອດຢ້ຽມເພື່ອໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈກ່ຽວກັບສິລະປະພື້ນເມືອງນີ້ ເມື່ອແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຢາມ ເຫ້ວ”.

        ນັບແຕ່ການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ເຫ້ວ ເລີ່ມພັດທະນາ, ການສະແດງຮ້ອງເພງ ເຫ້ວ ກໍ່ໄດ້ເອົາລົງມາສະແດງຢູ່ເຮືອທີ່ແລ່ນຢູ່ກາງແມ່ນ້ຳ ເຮືອງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ປ່ອຍຈິດຂອງຕົນລ່ອງລອຍໄປຕາມແມ່ນ້ຳ ເຮືອງ, ຮັບຊົມຂົວ ເຈື່ອງຕ່ຽນ, ສີສັນຂອງ 2 ຝັ່ງແມ່ນ້ຳໃນຍາມຄ່ຳຄືນ; ຮັບຟັງບັນດາສຽງດົນຕີຈາກບັນດາເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງ, ສຽງຂັບຮ້ອງເຂດ ເຫ້ວ, ຮັບບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງ ເຫ້ວ ຢູ່ເທິງເຮືອ, ສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກຈັບອົກຈັບໃຈຕໍ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວທີ່ບໍ່ອາດຫຼົງລືມໄດ້.

 “ມື້ນີ້ິ້ຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມກັບບັນດາລູກຂອງຕົນຂີ່ເຮືອບົນແມ່ນ້ຳ ເຮືອງ ແລະ ໄດ້ຮັບຟັງບັນດານັກສິລະປິນຍິງຂອງເຂດດິນແດນ ເຫ້ວ ຂັບຮ້ອງບັນດາບົດເພງເຊິ່ງກ່ອນນີ້ພຽງແຕ່ຮັບໃຊ້ເຈົ້າຊີວິດໃນພະລາຊະວັງເທົ່ານັ້ນສ່ວນສາມັນຊົນບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຮັບຟັງປະບັນພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຟັງບັນດາບົດເພງນັ້ນມັນໄດ້ຊຶມເລິກເຂົ້າໃນດວງໃຈຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ແຕ່ລະຄົນ”.

 “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຫ່າງຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນເປັນເວລາຼາຍປີແລ້ວຄັ້ງນີ້ໃນໂອກາດໄດ້ກັບເມືອຢ້ຽມາມຄອບຄົວ ແລະ ເພື່ອນຂອງຕົນ ສົມທົບກັບການຢ້ຽມຢາມຢູ່ເຂດແມ່ນ້ຳ ເຮືອງົວ ຈ່າງຕ່ຽນ ແລະ ໄດ້ຮັບຟັງສຽງເພງເຂດ ເຫ້ວ ນີ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຕື້ນຕັນໃຈຍາມໃດກໍ່ຄິດຮອດບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນດີທີ່ສຸດຂ້າພະເຂົ້າມີຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນເມື່ອໄດ້ກັບເມືອຢ້ຽມຢາມບ້ານເກີດເມືອງນອນຮັບຊົມບັນດາລາຍການສະແດງທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນ ແລະ ຍາມໃດຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ມີຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈທີ່ໄດ້ເປັນລູກຫຼານຂອງປະເທດ ຫວຽດນາມ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຕ້ອງ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ເປັນ​ປົກ​ກ​ະ​ຕິ, ຟື້ນ​ຟູ​ການ​ຜະ​ລິດ, ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໂດຍ​ໄວ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຕ້ອງ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ເປັນ​ປົກ​ກ​ະ​ຕິ, ຟື້ນ​ຟູ​ການ​ຜະ​ລິດ, ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໂດຍ​ໄວ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງ 4 ເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມລວມມີ: ແກ້ໄຂຜົນຕາມມາຈາກພາຍຸ yagi ໂດຍໄວ; ນຳການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນກັບຄືນສູ່ສະພາບການທີ່ເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ, ຟື້ນຟູການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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ບໍລິການຮູບພາບ


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