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ຂ່າວສານ

ການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສວມບົດບາດກຳນົດທິດການພັດທະນາສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ

ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພາຍຫຼັງທີ່ ຫວຽດນາມ ບູລະນະບັນດາຕຳແໜ່ງການນຳລັດ ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 16
  ທ່ານ ຟ້າມແທັງບິ່ງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຈີນ  

ເມື່ອ​ຕອບ​ສຳ​ພາດ​​ກ່ອນ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດປະ​ເທດ ຈີ​ນ​ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ຄະ​ນ​ະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ, ທ່ານ ຟ້າມ​ແທັງ​ບິ່ງ, ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ຈີນ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ​ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້​ລວມ​ທີ່​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ນຳ 2 ປະ​ເທດ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຈະ​ສວມ​ບົດ​ບາດ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ຕໍ່​ທ່າ​ອ່ຽງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ການ​ພົວ​ພັນ 2 ພັກ, 2 ລັດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ.

ຕາມ​ທ່ານ​ເອ​ກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທ​ູດ ຟ້າມ​ແທັງ​ບິ່ງ ແລ້ວ, ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ພາຍ​ຫຼັງ​ທີ່ ຫວຽດ​ນາມ ບູ​ລະ​ນະ​ບັນ​ດາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ການ​ນຳ​ລັດ ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ປະ​ຖົມ​ມະ​ເລິກ, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ 16, ແລະ​ກໍ່​ແມ່ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂັ້ນ​ສູງ​ສຳ​ຄັນ​ສືບ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຄັ້ງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສ​ູງ 2 ພັກ, 2 ລັດ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຜ່ານ​ມາ. ​ທ່ານ​ເອ​ກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທ​ູດ ຟ້າມ​ແທັງ​ບິ່ງ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ:

“ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້​ລວມ​ທີ່​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສ​ູງ 2 ປະ​ເທດ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຄັ້ງ​ນີ້ ຈະ​ສວມ​ບົດ​ບາດ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ຕໍ່​ທ່າ​ອ່ຽງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ 2 ພັກ, 2 ລັດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການເຄື່ອນໄຫວຟົດຟື້ນມ່ວນຊື່ນທີ່ງານບຸນປີໃໝ່ບັນດາປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ໄທ ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ

ການເຄື່ອນໄຫວຟົດຟື້ນມ່ວນຊື່ນທີ່ງານບຸນປີໃໝ່ບັນດາປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ໄທ ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ

ງານບຸນປະເພນີຂອງບັນດາປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ໄທ ທີ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຈຳປີ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງປະຊາຊົນບັນດາປະເທດໃນ ອາຊຽນ
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