ຂ່າວສານ

ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສປປ. ລາວ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນຄວາມເຄົາລົບນັບຖືເປັນພິເສດ ຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຕໍ່ ລາວ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄໍາເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ແລະ ພັນລະຍາ, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ລາວ, ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສະຖາປະນາປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ ຄົບຮອບ 50 ປີ; ພ້ອມທັງເປັນປະທານຮ່ວມການພົບປະຂັ້ນສູງລະຫວ່າງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ແຕ່ວັນທີ 01 – 02 ທັນວາ 2025. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ນັກຂ່າວ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີຄວາມເປັນກຽດສໍາພາດທ່ານນາງ ຄໍາເພົາ ເອີນທະວັນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຜູ້ມີອໍານາດເຕັມແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ປະຈໍາ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍ ກໍຄືບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຈະດໍາເນີນໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ນັກຂ່າວ: ຂໍຮຽນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສປປ.ລາວ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ດໍາເນີນໃນສະພາບການທີ່ສອງປະເທດພວມສະເຫຼີມສະຫຼອງຫຼາຍຂີດໝາຍສໍາຄັນ. ທ່ານຕີລາຄາແນວໃດກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ສໍາລັບການພົວພັນສອງປະເທດ?

 ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ ຕອບມາດັ່ງນີ້: 
 

ນັກຂ່າວ: ຂໍຮຽນທ່ານ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ການນໍາຂັ້ນສອງປະເທດຈະດໍາເນີນກິດຈະກໍາສໍາຄັນໃດແດ່?

 ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: 
 

ນັກຂ່າວ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສອງປະເທດໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍໂຄງການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຕີລາຄາແນວໃດກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນຂອງການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ?

 ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: 
 

ນັກຂ່າວ: ຂໍຮຽນທ່ານທູດ, ເພື່ອສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍແບບພິເສດນີ້, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງປະເທດພວກເຮົາຄວນໃຫ້ບຸລິມະສິດໃນຂົງເຂດໃດແດ່?

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ ແບ່ງປັນວ່າ: 

 ຂອບໃຈທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ!

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ສານ​ອວຍ​ພອນ​ວັນ​ຊາດ​ລາວ

ສານ​ອວຍ​ພອນ​ວັນ​ຊາດ​ລາວ

ໃນໄລຍະ 50 ປີຜ່ານມາ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາທີ່ສະຫຼາດສ່ອງໄສຂອງ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະເທດລາວໄດ້ຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍນາໆປະການ, ຢຶດໝັ້ນສູ້ຊົນກໍ່ສ້າງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດໃນບັນດາຂົງເຂດ.
