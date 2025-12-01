ຂ່າວສານ
ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສປປ. ລາວ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນຄວາມເຄົາລົບນັບຖືເປັນພິເສດ ຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຕໍ່ ລາວ
ນັກຂ່າວ: ຂໍຮຽນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສປປ.ລາວ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ດໍາເນີນໃນສະພາບການທີ່ສອງປະເທດພວມສະເຫຼີມສະຫຼອງຫຼາຍຂີດໝາຍສໍາຄັນ. ທ່ານຕີລາຄາແນວໃດກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ສໍາລັບການພົວພັນສອງປະເທດ?
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ ຕອບມາດັ່ງນີ້:
ນັກຂ່າວ: ຂໍຮຽນທ່ານ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ການນໍາຂັ້ນສອງປະເທດຈະດໍາເນີນກິດຈະກໍາສໍາຄັນໃດແດ່?
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ນັກຂ່າວ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສອງປະເທດໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍໂຄງການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຕີລາຄາແນວໃດກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນຂອງການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ?
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ:
ນັກຂ່າວ: ຂໍຮຽນທ່ານທູດ, ເພື່ອສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍແບບພິເສດນີ້, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງປະເທດພວກເຮົາຄວນໃຫ້ບຸລິມະສິດໃນຂົງເຂດໃດແດ່?
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ ແບ່ງປັນວ່າ:
ຂອບໃຈທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ!