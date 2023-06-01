ຂ່າວສານ
ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອິດສະຣາແອັນ ພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ບັນລຸຜົນງານສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 30 ພຶດສະພາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຖານທູດ ອິດສະຣາແອັນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນປະເທດເອກະລາດຂອງລັດ ອິດສະຣາແອັນ (1948 – 2023); 30 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ (1993 – 2023).
ທີ່ພິທີ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອິດສະຣາແອັນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Yaron Mayer, ຢືນຢັນວ່າ ການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດພວມພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. ບັນດາການຢ້ຽມຢາມຂັ້ນສູງ, ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ໄດ້ປະກອບສ່ວນປັບປຸງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ຊຸກຍູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ການສົນທະນາປະຊາຊົນ, ພ້ອມທັງນຳມາເຊິ່ງກາລະໂອກາດຮ່ຳຮຽນ, ເພີ່ມທະວີການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ.
ໂດຍຕາງໜ້າລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຮ່າກິມງອກ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ພັດທະນາຜ່ານແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ບັນລຸຜົນງານສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ, ນຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ ກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງກັນຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ເຂດຕາເວັນອອກກາງ. ທ່ານ ຮ່າກິມງອກ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນທຸກຂົງເຂດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.