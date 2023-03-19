Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການພົວພັນລັດເຊຍ - ຈີນ ກ້າວໄປສູ່ສັງກະລາດໃໝ່

ທ່ານ Yuri Ushakov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເອກະສານ 2 ສະບັບດັ່ງກ່າວແມ່ນຖະແຫຼງການຮ່ວມຂອງສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ
  ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ແລະ ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ  

ວັນທີ 17 ມີນາ, ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ທ່ານ Yuri Ushakov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ແລະ ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ຈະລົງນາມໃນເອກະສານ 2 ໃນຈຳນວນ 10 ສະບັບທີ່ພວມໄດ້ກະກຽມ, ເນື່ອງໃນໂອກາດການໄປຢ້ຽມຢາມ ລັດເຊຍ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ແຕ່ວັນທີ 20 – 22 ມີນາ. ທ່ານ Yuri Ushakov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເອກະສານ 2 ສະບັບດັ່ງກ່າວແມ່ນຖະແຫຼງການຮ່ວມຂອງສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ແລະ ກະທົບຕອບຍຸດທະສາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກະລາດໃໝ່ ແລະ ຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບແຜນການພັດທະນາບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືເສດຖະກິດສຳຄັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ຮອດປີ 2030.

ຕາມທ່ານ Uhakov ແລ້ວ, ທັງ ມົດສະກູ ແລະ ປັກກິ່ງ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມປິຕິຊົມຊ່ືນກ່ຽວກັບສະພາບການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ, ພວກເຮົາ “ບັນລຸໃນລະດັບສູງສຸດໃນປະຫວັດສາດ ແລະ ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ, ພວມສືບຕໍ່ບັນລຸໄດ້ກຳລັງໜູນ

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາຊຽນ, ສ.ເກົາຫຼີ ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື

ອາຊຽນ, ສ.ເກົາຫຼີ ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື

ກອງປະຊຸມກໍ່ຮັບຮອງເອົາ 17 ໂຄງການໃໝ່ເຊິ່ງແມ່ນບັນດາໂຄງການຂຶ້ນກັບ IAI
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top