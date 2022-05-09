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ຂ່າວສານ

ການພົວພັນລະຫວ່າງ ແດນມາກ - ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່

“ການພົວພັນລະຫວ່າງ ແດນມາກ - ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່”. ນີ້ແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນຂອງ ພະລາຊິນີ Margrethe II ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ເລືອງແທງງິ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ປະຈຳລາຊະອານາຈັກ ແດນມາກ, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຍື່ນສານຕາຕັ້ງຂອງທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຝຸກ ໃນວັນທີ 06 ພຶດສະພາ.
  ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເລືອງແທງງິ ເຂົ້າຍື່ນສານຕາຕັ້ງ (ພາບ: baoquocte.vn)  

 ນະທີນີ້, ພະລາຊິນີ Margrethe II ຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 50 ປີ ນັບແຕ່ເມື່ອສອງປະເທດສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດໃນປີ 1971, ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ແດນມາກ ໄດ້ບັນລຸໝາກຜົນຫຼາຍຢ່າງໃນທຸກຂົງເຂດ ແລະ ເຊື້ອໝັ້ນວ່າ ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ ຕາມທິດນັບມື້ນັບຮອບດ້ານ, ແທດຈິງ, ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກແລະຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ.

ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເລືອງແທັງງິ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ແລະ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ, ການໜູນຊ່ວຍຂອງ ລາຊິນີ, ພະບໍລົມວົງສານຸວົງ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ແດນມາກ ໃນການເຮັດໃຫ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກໍສະເໜີໃຫ້ ລັດຖະບານ ແດນມາກ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ແດນມາກ ຈຳນວນກວ່າ 16.000 ຄົນເຂົ້າສູ່ງສັງຄົມໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງກວ່າອີກໃຫ້ແກ່ນ້ຳໃຈໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ ແລະ ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ແດນມາກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທຸກຂັ້ນເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ທຸກຂັ້ນເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ເລື່ອງສ້າງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນແຂວງໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນມາດຕະການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຂັ້ນເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
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