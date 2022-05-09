ຂ່າວສານ
ການພົວພັນລະຫວ່າງ ແດນມາກ - ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່
ນະທີນີ້, ພະລາຊິນີ Margrethe II ຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 50 ປີ ນັບແຕ່ເມື່ອສອງປະເທດສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດໃນປີ 1971, ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ແດນມາກ ໄດ້ບັນລຸໝາກຜົນຫຼາຍຢ່າງໃນທຸກຂົງເຂດ ແລະ ເຊື້ອໝັ້ນວ່າ ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ ຕາມທິດນັບມື້ນັບຮອບດ້ານ, ແທດຈິງ, ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກແລະຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເລືອງແທັງງິ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ແລະ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ, ການໜູນຊ່ວຍຂອງ ລາຊິນີ, ພະບໍລົມວົງສານຸວົງ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ແດນມາກ ໃນການເຮັດໃຫ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກໍສະເໜີໃຫ້ ລັດຖະບານ ແດນມາກ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ແດນມາກ ຈຳນວນກວ່າ 16.000 ຄົນເຂົ້າສູ່ງສັງຄົມໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງກວ່າອີກໃຫ້ແກ່ນ້ຳໃຈໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ ແລະ ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ແດນມາກ.