ຂ່າວສານ
ການພົບປະເຈລະຈາຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ
ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການຕີລາຄາຂອງແຕ່ລະຝ່າຍຕໍ່ສະພາບການສາກົນໃນປະຈຸບັນ, ກ່ຽວກັບທິດທາງໃຫຍ່ ຊູກຍູ້ການພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນໂລກ ແລະ ທັດສະນະກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ. ການນຳ 2 ພັກກໍ່ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາການກຳນົດທິດໃຫຍ່ເພື່ອຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ພັກ, 2 ລັດຢ່າງແຮງກວ່າເກົ່າ, ຄື: ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງຜ່ານບັນດາການຢ້ຽມຢາມ, ແລກປ່ຽນຂັ້ນສູງພາຍໃຕ້ຫຼາຍຮູບແບບຢ່າງມີໄຫວພິບ; ຍົກສູງປະສິດທິຜົນ ແລະ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກນິກ, ວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ ແລະ ບັນດາຂົງເຂດອື່ນ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງ 2 ຝ່າຍ; ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບສະພາບການສາກົນ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງ 2 ປະເທດ, ສົມທົບກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສສາກົນ…
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, 2 ຝ່າຍໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານປະທານພັກ “ປະເທດ ລັດເຊຍ ເອກະພາບ”, ຮອງປະທານສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Dmitry Medvedev ດ້ວຍເປົ້າໝາຍເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອປັບປຸງສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ; ຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມທະວີບັນດາຫຼັກການຂອງກົດໝາຍສາກົນ, ກົດບັດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ; ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ ບົນຈິດໃຈເອກະສານ, ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆເຊິ່ງ ການນຳຂັ້ນສູງຂອງ 2 ພັກ, 2 ລັດ ໄດ້ລົງນາມແລ້ວ.
ກ່ອນທີ່ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ, ຄະນະຜູ້ແທນພັກ “ປະເທດ ລັດເຊຍ ເອກະພາບ” ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາຢູ່ອະນຸສາວະລີອາໄລຫາບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບສຸສານປະມານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ພົບປະກັບສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນລັດເຊຍ.