ຂ່າວສານ

ການຝຶກຊ້ອມລະດັບຊາດການເດີນຂະບວນສວນສະໜາມ, ສະແດງກ້ອນກຳລັງ ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ບາດິ່ງ

ເຊົ້າວັນທີ 02 ກັນຍາ, ການຝຶກຊ້ອມໃຫຍ່ລະດັບຊາດຄັ້ງສຸດທ້ານຈະດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ສິງຫາ.
(ການຝຶກຊ້ອມລະດັບຊາດໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງກວ່າ 40.000 ຄົນ)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 27 ສິງຫາ, ລາຍການຝຶກຊ້ອມລະດັບຊາດການເດີນຂະບວນສວນສະໜາມ, ສະແດງກ້ອນກຳລັງ 80 ປີແຫ່ງໄຊຊະນະການປະຕິວັດເດືອນ ສິງຫາ ແລະ ວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ 2 ກັນຍາ, ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ບາດິ່ງ. ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຈັດພິທີຝຶກຊ້ອມລະດັບຊາດ, ທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບການນຳພັກ, ລັດ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນ, ລະດົມກຳລັງໃຈບັນດາກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມການເດີນຂະບວນສວນສະໜາມ, ສະແດງກ້ອນກຳລັງ.

ການຝຶກຊ້ອມລະດັບຊາດໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງກວ່າ 40.000 ຄົນ, ລວມມີບັນດາກຸ່ມກ້ອນຂຶ້ນກັບກອງທັບປະຊາຊົນ, ຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ, ກຳລັງຍຸດໂທປະກອນອາວຸດການທະຫານ, ລົດພິເສດສະເພາະ… ພ້ອມກັບກຸ່ມກ້ອນມະຫາຊົນ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ.

ຕາມແຜນການ, ກ່ອນທີ່ຈະຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງຢ່າງເປັນທາງການໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 02 ກັນຍາ, ການຝຶກຊ້ອມໃຫຍ່ລະດັບຊາດຄັ້ງສຸດທ້ານຈະດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ສິງຫາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

