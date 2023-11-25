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ຂ່າວສານ

ການນຳ UPU ຕີລາຄາສູງການກຳນົດທິດພັດທະນາໄປສະນີຂອງ ຫວຽດນາມ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິນລຶວກວາງ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານ Masahiko Metoki ແລະ UPU ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ໜູນຊ່ວຍດ້ານເຕັກນິກ ເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິນລຶວກວາງ ຕ້ອນຮັບທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ສະຫະພັນໄປສະນີສາກົນ (UPU) Masahiko Metoki (ພາບ: VGP)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິນລຶວກວາງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ສະຫະພັນໄປສະນີສາກົນ (UPU) Masahiko Metoki ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິນລຶວກວາງ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານ Masahiko Metoki ແລະ UPU ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ໜູນຊ່ວຍດ້ານເຕັກນິກ ເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ຍົກສູງກຳລັງແກ່ງແຍ້ງໃນຂົງເຂດໄປສະນີ - ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ.

ສ່ວນທ່ານ Masahiko Metoki ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ, UPU ຈະສືບຕໍ່ແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ໜູນຊ່ວຍດ້ານເຕັກນິກໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານກໍຕີລາຄາສູງບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາຂຸດຄົ້ນໄປສະນີຂອງ UPU ອາຍຸການ 2022 – 2025.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ນອນໃນຈຳນວນ 25 ປະເທດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍແງ່ມູມ

ຫວຽດນາມ ນອນໃນຈຳນວນ 25 ປະເທດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍແງ່ມູມ

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາາມ ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ 86,7% ຕາມຂໍ້ສະເໜີແນະ ແລະ 12,4% ຂໍ້ສະເໜີແນະໄດ້ສຳເລັດສ່ວນໜຶ່ງແລ້ວ.
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