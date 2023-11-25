ຂ່າວສານ
ການນຳ UPU ຕີລາຄາສູງການກຳນົດທິດພັດທະນາໄປສະນີຂອງ ຫວຽດນາມ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິນລຶວກວາງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ສະຫະພັນໄປສະນີສາກົນ (UPU) Masahiko Metoki ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິນລຶວກວາງ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານ Masahiko Metoki ແລະ UPU ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ໜູນຊ່ວຍດ້ານເຕັກນິກ ເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ຍົກສູງກຳລັງແກ່ງແຍ້ງໃນຂົງເຂດໄປສະນີ - ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານ Masahiko Metoki ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ, UPU ຈະສືບຕໍ່ແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ໜູນຊ່ວຍດ້ານເຕັກນິກໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານກໍຕີລາຄາສູງບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາຂຸດຄົ້ນໄປສະນີຂອງ UPU ອາຍຸການ 2022 – 2025.