Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການນຳຫຼາຍປະເທດອວຍພອນທ່ານ Donald Trump

ການນຳຫຼາຍປະເທດໄດ້ອອກສຽງອວຍພອນທ່ານ Donald Trump ທີ່ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ, ຖືນີ້ແມ່ນໄຊຊະນະປະຫວັດສາດສຳລັບທ່ານ Donald Trump ເອງ ແລະ ຂອງອາເມລິກາ.
ທ່ານ Donald Trump (ພາບ: Getty Images)

ໃນສານທີ່ເອົາລົງໃນສື່ສັງຄົມ X, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ Emmanuel Macron ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນທ່ານ Donald Trump, ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພ້ອມແລ້ວຈະຮ່ວມມືກັບທ່ານ Donald Trump, ຄືກັນກັບໄລຍະທ່ານ Donald Trump ກຳອຳນາດກ່ອນນີ້. ທ່ານ Emmanuel Macron ແມ່ນປະມຸກລັດຝ່າຍຕາເວັນຕົກຜູ້ທຳອິດທີ່ສົ່ງຄຳອວຍພອນເຖິງທ່ານ Donald Trump.

ຈາກ ອັງກິດ, ເຊິ່ງເປັນພັນທະມິດໃກ້ຊິດທີ່ສຸດຂອງ ອາເມລິກາ ຢູ່ ເອີລົບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ Keir Starmer ກໍອວຍພອນໄຊຊະນະຄັ້ງ “ປະຫວັດສາດ” ຂອງທ່ານ Donald Trump, ທ່ານຖະແຫຼງວ່າຢາກພ້ອມກັບທ່ານ Donald Trump ຮັດແໜ້ນການພົວພັນພິເສດ ອາເມລິກາ - ອັງກິດ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເສດຖະກິດ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ.

ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນ Benjamin Netanyahu ຕີລາຄາວ່າ, ເລື່ອງທ່ານ Donald Trump ກັບເຂົ້າມາທຳນຽບຂາວແມ່ນຂີດໝາຍຂອງການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ປະເທດ ອາເມລິກາ ແລະ ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຢ່າງແຮງຂອງການພົວພັນ ພັນທະມິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ອາເມລິກາ - ອິດສະຣາແອັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ ຈະ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຈີ​ເລ, ເປ​ຣູ ແລະ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ສັບ​ປະ​ດາ​ຂັ້ນ​ສູງ APEC 2024

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ ຈະ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຈີ​ເລ, ເປ​ຣູ ແລະ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ສັບ​ປະ​ດາ​ຂັ້ນ​ສູງ APEC 2024

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກືອງຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄປຢ້ຽມຢາມຈີເລໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9 - 12 ພະຈິກ 2024.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top