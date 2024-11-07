ຂ່າວສານ
ການນຳຫຼາຍປະເທດອວຍພອນທ່ານ Donald Trump
ໃນສານທີ່ເອົາລົງໃນສື່ສັງຄົມ X, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ Emmanuel Macron ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນທ່ານ Donald Trump, ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພ້ອມແລ້ວຈະຮ່ວມມືກັບທ່ານ Donald Trump, ຄືກັນກັບໄລຍະທ່ານ Donald Trump ກຳອຳນາດກ່ອນນີ້. ທ່ານ Emmanuel Macron ແມ່ນປະມຸກລັດຝ່າຍຕາເວັນຕົກຜູ້ທຳອິດທີ່ສົ່ງຄຳອວຍພອນເຖິງທ່ານ Donald Trump.
ຈາກ ອັງກິດ, ເຊິ່ງເປັນພັນທະມິດໃກ້ຊິດທີ່ສຸດຂອງ ອາເມລິກາ ຢູ່ ເອີລົບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ Keir Starmer ກໍອວຍພອນໄຊຊະນະຄັ້ງ “ປະຫວັດສາດ” ຂອງທ່ານ Donald Trump, ທ່ານຖະແຫຼງວ່າຢາກພ້ອມກັບທ່ານ Donald Trump ຮັດແໜ້ນການພົວພັນພິເສດ ອາເມລິກາ - ອັງກິດ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເສດຖະກິດ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ.
ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນ Benjamin Netanyahu ຕີລາຄາວ່າ, ເລື່ອງທ່ານ Donald Trump ກັບເຂົ້າມາທຳນຽບຂາວແມ່ນຂີດໝາຍຂອງການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ປະເທດ ອາເມລິກາ ແລະ ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຢ່າງແຮງຂອງການພົວພັນ ພັນທະມິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ອາເມລິກາ - ອິດສະຣາແອັນ.