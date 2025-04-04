ຂ່າວສານ
ການນຳພັກ, ລັດ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ໄປໄວ້ອາໄລ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ
ຕາງໜ້າສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໄວ້ອາໄລ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ, ຂຽນປຶ້ມໄວ້ອາໄລ, ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ, ສະຫາຍຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ ຢືນຢັນວ່າ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ເປັນຜູ້ນຳລຸ້ນກ່ອນທີ່ດີເລີດ, ລູກຫຼານທີ່ດີເດັ່ນ, ນັກຮົບປະຕິວັດທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງພັກ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ລາວ, ເພື່ອນມິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ສະໜິດສະໜົມ, ຊື່ສັດຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
ໃນເຊົ້າວັນທີ 4 ເມສາເຊັ່ນກັນ, ບັນດາຄະນະກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງໄດ້ເດີນທາງໄປໄວ້ອາໄລ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ, ຂຽນປຶ້ມໄວ້ອາໄລ, ສະແດງຄວາມເສຍໃຈກັບພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວ.
ທ່ານນາງ ຫວູວຽດຈາງ, ເລຂາທິການພັກ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໄວ້ອາໄລ, ຂຽນປຶ້ມໄວ້ອາໄລ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ.
ໃນເຊົ້າວັນທີ
4 ເມສາ, ທີ່ສຳນັກກົງສຸນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ
ລາວ ປະຈຳນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກນະຄອນ, ສະພາປະຊາຊົນ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ, ຄະນະກຳມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ຫວຽດນາມ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ນຳໂດຍສະຫາຍ ຮອງເລຂາທິການຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກນະຄອນ
ໂຮ່ຈີມິນ ຫງວຽນແທງງີ້ ໄດ້ເດີນທາງໄປໄວ້ອາໄລ ແລະ ຂຽນປຶ້ມໄວ້ອາໄລ ສະຫາຍ ພົນເອກ ຄຳໄຕ
ສີພັນດອນ, ອະດີດປະທານພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ລາວ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳໃນວັນທີ 2 ເມສາ, ອາຍຸ 102 ປີ.