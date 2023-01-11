ຂ່າວສານ
ການນຳພັກ, ລັດ ຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ ແລະ ອວຍພອນປີໃໝ່ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ
ວັນທີ 9 ມັງກອນ, ທ່ານ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ, ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແຂວງ ຕວຽນກວາງ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີແມວ 2023 ຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳ ລອງບິ່ງອານ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານຍາມໃດກໍ່ສະຫງວນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ພິເສດເຖິງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ; ຫວັງວ່າ ສະມາຊິກກຳມະບານ, ກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານທຸກຄົນ ພ້ອມກັບຄອບຄົວໃນບໍລິເວນແຂວງ ຕວຽນກວາງ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດແຫ່ງການເຕົ້າໂຮມ, ອົບອຸ່ນ, ປອດໄພ ແລະ ປະຢັດ; ບັນດາວິສາຫະກິດສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສະຫງວນແຫຼ່ງກຳລັງເບິ່ງແຍງດູແລຜູ້ອອກແຮງງານ, ຮັບປະກັນວຽກງານຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີແມວ 2023 ເຖິງບັນດາຜູ້ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງໃນວົງຄະນະຍາດບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍໃນບໍລິເວນແຂວງ ຊອກຈັງ, ທ່ານ ເລເຊີນຫາຍ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການຊົນເຜົ່າ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ຫວັງວ່າພີ່ປ້າ, ນ່າລຸງອ້າຍເອື້ອຍ ຈະພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມກັບອຳນາດການປົກຄອງຂົນຂວາຍປະຊາຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍຊົນເຜົ່າເວົ້າລວມ ແລະ ບັນດາໜ້າທີ່ຂອງໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຫວັງວ່າ ພີ່ປ້ານ້າລຸງຈະຕິດຕາມ, ກວດກາ, ໜູນຊ່ວຍອຳນາດການປົກຄອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ສ່ອງແສງຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນໃນວິວັດແຫ່ງການປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍຊົນເຜົ່າເວົ້າລວມໃນບໍລິເວນແຂວງ ເພື່ອຮັບປະກັນບັນດານະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາໄປຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທົ່ວເຖິງທີ່ສຸດ”.