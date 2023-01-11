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ຂ່າວສານ

ການນຳພັກ, ລັດ ຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ ແລະ ອວຍພອນປີໃໝ່ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ

ພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານຍາມໃດກໍ່ສະຫງວນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ພິເສດເຖິງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ; ຫວັງວ່າ ສະມາຊິກກຳມະບານ...
  ທ່ານ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ, ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແຂວງ ຕວຽນກວາງ  

ວັນທີ 9 ມັງກອນ, ທ່ານ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ, ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແຂວງ ຕວຽນກວາງ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີແມວ 2023 ຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳ ລອງບິ່ງອານ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານຍາມໃດກໍ່ສະຫງວນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ພິເສດເຖິງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ; ຫວັງວ່າ ສະມາຊິກກຳມະບານ, ກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານທຸກຄົນ ພ້ອມກັບຄອບຄົວໃນບໍລິເວນແຂວງ ຕວຽນກວາງ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດແຫ່ງການເຕົ້າໂຮມ, ອົບອຸ່ນ, ປອດໄພ ແລະ ປະຢັດ; ບັນດາວິສາຫະກິດສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສະຫງວນແຫຼ່ງກຳລັງເບິ່ງແຍງດູແລຜູ້ອອກແຮງງານ, ຮັບປະກັນວຽກງານຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີແມວ 2023 ເຖິງບັນດາຜູ້ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງໃນວົງຄະນະຍາດບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍໃນບໍລິເວນແຂວງ ຊອກຈັງ, ທ່ານ ເລເຊີນຫາຍ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການຊົນເຜົ່າ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ຫວັງວ່າພີ່ປ້າ, ນ່າລຸງອ້າຍເອື້ອຍ ຈະພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມກັບອຳນາດການປົກຄອງຂົນຂວາຍປະຊາຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍຊົນເຜົ່າເວົ້າລວມ ແລະ ບັນດາໜ້າທີ່ຂອງໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຫວັງວ່າ ພີ່ປ້ານ້າລຸງຈະຕິດຕາມ, ກວດກາ, ໜູນຊ່ວຍອຳນາດການປົກຄອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ສ່ອງແສງຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນໃນວິວັດແຫ່ງການປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍຊົນເຜົ່າເວົ້າລວມໃນບໍລິເວນແຂວງ ເພື່ອຮັບປະກັນບັນດານະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາໄປຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທົ່ວເຖິງທີ່ສຸດ”.

ນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ເລເຊີນຫາຍ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນ 100 ພູດໃຫ້ບັນດາຜູ້ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງໃນບໍລິເວນແຂວງ ຊອກຈັງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມພິທີປິດ ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມພິທີປິດ “ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ”

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມັງກອນ 2023, ໃນຂອບເຂດການເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ, ພາຍຫຼັງການເຈລະຈາຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ແລະ ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບໝາກຜົນການເຈລະຈາ ແລະ ພິທີປິດ “ປີສາມັກຄີ ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ”. ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມີການນຳຂອງພັກ, ລັດ; ການນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຂອງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
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