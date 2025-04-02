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ຂ່າວສານ

ການນຳພັກ, ລັດຖະບານຫວຽດນາມຕ້ອນຮັບກະສັດແບນຊິກ Philippe

ຕອນບ່າຍວັນທີ 1 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບກະສັດແບນຊິກ Philippe.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ຕ້ອນຮັບກະສັດແບນຊິກ Philippe

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງກະສັດ ພ້ອມກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ, ການນຳວິສາຫະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ບັນດາສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ຈະສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່, ນຳການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ແບນຊິກ ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

    ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ: 2 ປະເທດຕ້ອງສືບຕໍ່ລົງເລິກການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະສິກຳແບບຍືນຍົງ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຄຸນນະພາບສູງ, ວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ແລະ ອື່ນໆ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແລກປ່ຽນບັນດາຮູບແບບພັດທະນາທຸລະກິດຈາກສະພາບແວດລ້ອມມະຫາວິທະຍາໄລ ແບນຊິກ, ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ບັນລຸເປົ້າໝາຍພັດທະນາຮອດປີ 2030 – 2045.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ກະສັດລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ Philippe (ພາບ: TTXVN)

ກໍໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 01 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບກະສັດລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ Philippe. ໃນການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ປາດຖະໜາວ່າ:

        “ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາວ່າການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງກະສັດ ແລະ ພະມະຫາເຫສີຄັ້ງນີ້ ຈະບັນລຸໄດ້ຫຼາຍໝາກຜົນທີ່ລະອຽດ, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ຂອບເຂດຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບກະສິກຳຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ແບນຊິກ ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງເມື່ອປີ 2018 ເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ, ພ້ອມທັງເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດບຸລິມະສິດ ເຊັ່ນ: ການສຶກສາບຳລຸງສ້າງ, ວິທະຍາສາດ, ນະວັດຕະກຳ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ວັດທະນະທຳ, ສິລະປະ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ… ນຳການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່”.

ບັນຍາກາດການພົບປະ (ພາບ: TTXVN)

ກະສັດ Philippe ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແບນຊິກ ມີຫຼາຍໂຄງການຮ່ວມມືທີ່ພວມຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ ຫວຽດນາມ, ໜຶ່ງໃນບັນດາໂຄງການພົ້ນເດັ່ນນັ້ນແມ່ນໂຄງການສຳລັບຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ ຢູ່ ຫວຽດນາມ. ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ລັດຖະສະພາ ແບນຊິກ ຫາກໍ່ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການໜູນຊ່ວຍຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມຢູ່ ຫວຽດນາມ.

        ກ່ຽວກັບຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ກະສັດ ແບນຊິກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາວິສາຫະກິດ ແບນຊິກ ຈະຍູ້ແຮງການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບັນດຂົງເຂດທີ່ແບນຊິກມີທ່າແຮງ, ເຊັ່ນ: ເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ພະລັງງານທົດແທນ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ກະ​ສັດ​ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ​ ແບນ​ຊິກ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ກະ​ສັດ​ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ​ ແບນ​ຊິກ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ, ກະສັດລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ Philippe ແລະ ພະມະເຫສີ Mathilde ໄດ້ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 31 ມີນາ ຫາວັນທີ 04 ເມສາ. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 01 ເມສາ, ຢູ່ທໍານຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບກະສັດ Philippe ແລະ ພະມະຫາເຫສີ Mathilde.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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