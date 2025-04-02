ຂ່າວສານ
ການນຳພັກ, ລັດຖະບານຫວຽດນາມຕ້ອນຮັບກະສັດແບນຊິກ Philippe
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງກະສັດ ພ້ອມກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ, ການນຳວິສາຫະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ບັນດາສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ຈະສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່, ນຳການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ແບນຊິກ ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ: 2 ປະເທດຕ້ອງສືບຕໍ່ລົງເລິກການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະສິກຳແບບຍືນຍົງ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຄຸນນະພາບສູງ, ວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ແລະ ອື່ນໆ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແລກປ່ຽນບັນດາຮູບແບບພັດທະນາທຸລະກິດຈາກສະພາບແວດລ້ອມມະຫາວິທະຍາໄລ ແບນຊິກ, ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ບັນລຸເປົ້າໝາຍພັດທະນາຮອດປີ 2030 – 2045.
ກໍໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 01 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບກະສັດລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ Philippe. ໃນການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ປາດຖະໜາວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາວ່າການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງກະສັດ ແລະ ພະມະຫາເຫສີຄັ້ງນີ້ ຈະບັນລຸໄດ້ຫຼາຍໝາກຜົນທີ່ລະອຽດ, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ຂອບເຂດຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບກະສິກຳຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ແບນຊິກ ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງເມື່ອປີ 2018 ເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ, ພ້ອມທັງເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດບຸລິມະສິດ ເຊັ່ນ: ການສຶກສາບຳລຸງສ້າງ, ວິທະຍາສາດ, ນະວັດຕະກຳ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ວັດທະນະທຳ, ສິລະປະ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ… ນຳການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່”.
ກະສັດ Philippe ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແບນຊິກ ມີຫຼາຍໂຄງການຮ່ວມມືທີ່ພວມຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ ຫວຽດນາມ, ໜຶ່ງໃນບັນດາໂຄງການພົ້ນເດັ່ນນັ້ນແມ່ນໂຄງການສຳລັບຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ ຢູ່ ຫວຽດນາມ. ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ລັດຖະສະພາ ແບນຊິກ ຫາກໍ່ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການໜູນຊ່ວຍຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ກ່ຽວກັບຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ກະສັດ ແບນຊິກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາວິສາຫະກິດ ແບນຊິກ ຈະຍູ້ແຮງການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບັນດຂົງເຂດທີ່ແບນຊິກມີທ່າແຮງ, ເຊັ່ນ: ເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ພະລັງງານທົດແທນ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ.