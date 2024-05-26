ຂ່າວສານ
ການນຳບັນດາປະເທດສົ່ງໂທລະເລກ, ຈົດໝາຍອວຍພອນປະທານປະເທດ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ
ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານ ໂຕເລີມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ການນຳຫຼາຍປະເທດ: ກູບາ, ໄທ, ສປປ ເກົາຫຼີ, ເວນີຊູເອລາ, ກະຢັກສະຖານ, ກາຕາ, ນີກາຣາກວາ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກ, ຈົດໝາຍ ແລະ ສານຊົມເຊີຍ.
ທ່ານປະທານ ສ ກູບາ Miguel Diaz Canel ອວຍພອນທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ບັນລຸຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ໃໝ່ຂອງຕົນ; ສະແດງຄວາມຫວັງສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນທຸກຂົງເຂດເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ.
ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາຊະອານາຈັກ ໄທ ເສດຖາ ທະວິສິນ ອວຍພອນໃຫ້ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ຈະແມ່ນເພື່ອນມິດສະໜິດສະໜົມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງກັນ.
ທ່ານປະທານ ສປປ ເກົາຫຼີ Kim Jong Un ຢັ້ງຢືນວ່າ: ເລື່ອງທ່ານ ໂຕເລີມ ຮັບຜິດຊອບຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດ ສະແດງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງພັກ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ…
ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ ອີຕາລີ ແລະ ປະທານສະພາສູງ ອີຕາລີ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍມາຍັງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ…