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ຂ່າວສານ

ການນຳບັນດາປະເທດສົ່ງໂທລະເລກ, ຈົດໝາຍອວຍພອນປະທານປະເທດ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ

ທ່ານປະທານ ສ ກູບາ Miguel Diaz Canel ອວຍພອນທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ບັນລຸຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ໃໝ່ຂອງຕົນ; ສະແດງຄວາມຫວັງສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນທຸກຂົງເຂດເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ.
ພິທີສາບານຕົວເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ

ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານ ໂຕເລີມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ການນຳຫຼາຍປະເທດ: ກູບາ, ໄທ, ສປປ ເກົາຫຼີ, ເວນີຊູເອລາ, ກະຢັກສະຖານ, ກາຕາ, ນີກາຣາກວາ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກ, ຈົດໝາຍ ແລະ ສານຊົມເຊີຍ.

ທ່ານປະທານ ສ ກູບາ Miguel Diaz Canel ອວຍພອນທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ບັນລຸຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ໃໝ່ຂອງຕົນ; ສະແດງຄວາມຫວັງສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນທຸກຂົງເຂດເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ.

ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາຊະອານາຈັກ ໄທ ເສດຖາ ທະວິສິນ ອວຍພອນໃຫ້ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ຈະແມ່ນເພື່ອນມິດສະໜິດສະໜົມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງກັນ.

ທ່ານປະທານ ສປປ ເກົາຫຼີ Kim Jong Un ຢັ້ງຢືນວ່າ: ເລື່ອງທ່ານ ໂຕເລີມ ຮັບຜິດຊອບຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດ ສະແດງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງພັກ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ…

ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ ອີຕາລີ ແລະ ປະທານສະພາສູງ ອີຕາລີ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍມາຍັງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມະຕິເລກທີ 43 ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໄດ້ນຳມາເຊິ່ງປະສິດທິຜົນ

ມະຕິເລກທີ 43 ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໄດ້ນຳມາເຊິ່ງປະສິດທິຜົນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, ສືບຕໍ່ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາ ແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 15, ບັນດາ ສ.ສ.ຊ ໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບບົດລາຍງານຂອງຄະນະຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຮ່າງມະຕິຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບໝາກຜົນການຕິດຕາມກວດກາຫົວເລື່ອງ “ການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 43 ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍປີການເງິນ, ເງິນຕາເພື່ອໜູນຊ່ວຍໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບບາງໂຄງການສຳຄັນຂອງຊາດຮອດທ້າຍປີ 2023”.
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