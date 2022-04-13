Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການນຳນະຄອນດ່ານັ້ງ ອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ລາວ

ວັນທີ 13 ເມສາ, ທ່ານເລຂາຄະນະພັກນະຄອນດ່ານັ້ງ ຫງວຽນວັນກ໋ວາງ ໄດ້ໄປອວຍພອນພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານກົງສູນລາວ ປະຈຳນະຄອນດ່ານັ້ງ ໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ລາວ ພ.ສ 2565.
  ການນຳນະຄອນດ່ານັ້ງ ອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ລາວ (ພາບ: TTXVN)  

 ທ່ານ ຫງວຽນວັນກ໋ວາງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຊຸມປີຜ່ານມາ, ບົນພື້ນຖານການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອແບບພິເສດ ລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ, ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງດ່ານັ້ງ ກັບທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຂອງລາວ ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ເພີ່ມທະວີ, ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກໃນທຸກຂົງເຂດ. ພິເສດ, ປີ 2022 ເປັນປີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (5 ກັນຍາ 1962 – 5 ກັນຍາ 2022) ແລະ 45 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ (18 ກໍລະກົດ 1977 – 18 ກໍລະກົດ 2022), ນະຄອນດ່ານັ້ງ ຈະມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງດ່ານັ້ງ ກັບທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຂອງລາວ. ທ່ານຫງວຽນວັນກ໋ວາງຫວັງວ່າ ສະຖານກົງສູນລາວ ປະຈຳນະຄອນດ່ານັ້ງ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບນະຄອນ ເພີ່ມທະວີ ພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງດ່ານັ້ງ ກັບທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຂອງລາວ ໃຫ້ດີກ່ວາອີກ ນັບທັງລວງເລິກ, ລວງກວ້າງ ແລະ ໃນທຸກຂົງເຂດ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ສະຫະພັນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບ ແລະ ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວນະຄອນດ່ານັ້ງ ໄດ້ສົມທົບກັບສະຖານກົງສູນລາວ ປະຈຳດ່ານັ້ງ, ມະຫາວິທະຍາໄລອາຊີຕາເວັນອອກ ຈັດຕັ້ງພິທີຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ລາວ ດ້ວຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກ, ປະກອບສ່ວນຮັດແໜ້ນນ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງປະເທດຕື່ມອີກ. ງານບຸນໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ນັກສຶກສາລາວ ທີ່ພວມຮ່ຳຮຽນຢູ່ນະຄອນດ່ານັ້ງ ກ່ວາ 200 ຄົນ ພ້ອມກັບນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລອາຊີຕາເວັນອອກຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ ລາວ ແລະ ບຸນປີໃໝ່ Chol Chnam Thmay ຂອງ ກຳປູເຈຍ

ການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ ລາວ ແລະ ບຸນປີໃໝ່ Chol Chnam Thmay ຂອງ ກຳປູເຈຍ

ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ ລາວ ແລະ ບຸນປີໃໝ່ Chol Chnam Thmay ຂອງ ກຳປູເຈຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍ ແລະ ກະຕ່າດອກໄມ້ ໄປຍັງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແລະ ທ່ານປະທານພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ Samdech Techo Hun Sen.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top