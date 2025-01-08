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ຂ່າວສານ

ການຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຕ້ອງ​ສືບ​ຕໍ່​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບົດ​ບາດ​ປະ​ຈັນ​ບານ​ໃນ​ການ​ຮັກ​ສາ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ

ວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດໄດ້ປະກອບສ່ວນຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ດຶງດູດບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງສຳຄັນເພື່ອຮັບໃຊ້ເປົ້າໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຍົກສູງບົດບາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ທີ່ຕັ້ງປະເທດຊາດ.
ທ່ານ ເລຮວ່າຍຈູງ, ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 06 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານການຕ່າງປະເທດປະຊາຊົນປີ 2024, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ປີ 2025. ບົດລາຍງານໃນກອງປະຊຸມ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດໄດ້ປະກອບສ່ວນຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ດຶງດູດບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງສຳຄັນເພື່ອຮັບໃຊ້ເປົ້າໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຍົກສູງບົດບາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ທີ່ຕັ້ງປະເທດຊາດ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ເລຮວ່າຍຈູງ, ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ໃນນັ້ນ ມີການຕ່າງປະເທດປະຊາຊົນ ຕ້ອງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດປະຈັນບານໃນການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບເພື່ອພັດທະນາ, ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງປະເທດຊາດໃນເວທີສາກົນ, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫັນການພົວພັນຕ່າງປະເທດເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ. ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງປະຊາຊົນຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍທິດນຳທີ່ວ່າ “ເປັນເຈົ້າການ, ມີໄຫວພິບ, ປະດິດຄິດສ້າງ, ມີປະສິດທິຜົນ”, ເພີ່ມທະວີວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ, ໄຈ້ແຍກ, ຕີລາຄາກ່ຽວກັບຄູ່ຮ່ວມມື, ທ່າອ່ຽງ ແລະ ບັນດາບັນຫາໃໝ່ໃນການຕ່າງປະເທດປະຊາຊົນ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍດ້ານຕັ້ງໜ້າ, ຈຳກັດດ້ານຫຍໍ້ທໍ້; “ທັງຮ່ວມມື, ທັງຕໍ່ສູ້”, ກຳນົດບັນດາເນື້ອໃນຈຸດສຸມໃນວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຕ່ລະຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ຂົງເຂດ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງປີ 2024 ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈສຳຄັນເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2025 ພື້ນຖານເສດຖະກິດຈະເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕ ແລະ ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025 ດ້ວຍໝາກຜົນສູງສຸດ.
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