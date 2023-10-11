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ຂ່າວສານ

ການຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ IUU ແມ່ນຄວາມສົນໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ

ຄະນະປະຕິບັດງານຈະກວດກາໝາກຜົນການປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ EC ໃນການກວດກາຄັ້ງທີ 3 (ເດືອນ ຕຸລາ 2022) ກ່ຽວກັບການຕ້ານການຫາປາແບບ IUU ຂອງ ຫວຽດນາມ.
(ພາບປະກອບ: TTXVN)

ແຕ່ວັນທີ 10 ຫາວັນທີ 18 ຕຸລາ, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ (EC) ໄດ້ມາ ຫວຽດນາມ, ເລີ່ມດຳເນີນການສຳຫຼວດກວດກາຄັ້ງທີ 4 ກ່ຽວກັບການຕ້ານການຫາປາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ເຮັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU).

ຄະນະປະຕິບັດງານຈະກວດກາໝາກຜົນການປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ EC ໃນການກວດກາຄັ້ງທີ 3 (ເດືອນ ຕຸລາ 2022) ກ່ຽວກັບການຕ້ານການຫາປາແບບ IUU ຂອງ ຫວຽດນາມ. ໃນນັ້ນ, ສຸມໃສ່ວຽກງານກວດກາກຳປັ່ນຫາປາທີ່ເຂົ້າ-ອອກທຽບທ່າກຳປັ່ນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ທະເລ, ຄວບຄຸມວັດຖຸດິບສົ້ນເຂົ້າ ແລະ ຊອກຫາຕົ້ນກຳເນີດຂອງສິນທະເລຈາກການຂຸດຄົ້ນ. ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈສູງເພື່ອຍົກກເລີກ “ບັດເຫຼືອງ” ສິນໃນນ້ຳຂອງ EC, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂ, ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງຢ່າງຄົບຖ້ວນຕາມຂໍ້ສະເໜີຂອງ EC. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ ຟຸງດຶກຕຽນ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຕ້ານການຫາປາແບບ IUU ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ບັນຫາຍົກເລີກບັດເຫຼືອງແມ່ນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃຫຍ່ຂອງລັດຖະບານ, ພິເສດແມ່ນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດບັນດາບັນຫາເຊິ່ງ EC ສຳຫຼວດກວດກາ ແລະ ຊີ້ອອກໃນຄັ້ງທີ 3 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທັງລະບົບການເມືອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະຍົກເລີກບັດເຫຼືອງໃນເວລາໄວໆນີ້.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ​ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຍີ່​ປຸ່ນ Kamikawa Yoko

ປະ​ທານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ​ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຍີ່​ປຸ່ນ Kamikawa Yoko

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ຕຸລາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ Kamikawa Yoko, ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 – 11 ຕຸລາ.
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