ຂ່າວສານ
ການຊ້ອມຜ່ານເນື້ອໃນຂັ້ນລັດກ່ຽວກັບລາຍການສວນສະຫນາມ, ເດີນຂະບວນສະເຫລີມສະຫລອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ຫວຽດນາມ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ
ເປີດສາກພິທີ ແມ່ນລາຍການສະແດງສິລະປະຂ່ຳນັບຊົມເຊີຍ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມສະແດງຂອງກວ່າ 1.000 ຄົນ. ການຊ້ອມຜ່ານເນື້ອໃນກ່ຽວກັບລາຍການສວນສະຫນາມ, ເດີນຂະບວນ ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍພິທີເຄົາລົບທຸງຊາດໃນທ່າມກາງສຽງດັ່ງກ້ອງກັງວານຂອງປືນໃຫຍ່ 21 ລູກໄດ້ຍິງຂຶ້ນ. ນຳຫນ້າລາຍການສວນສະຫນາມ, ເດີນຂະບວນ ແມ່ນການສະແດງຂອງຂະບວນລົດແຫ່ຮູບເຄື່ອງໝາຍປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ, ລົດແຫ່ຮູບປະທານໂຮ່ຈິມິນ, ລົດສັນຍາລັກ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ.
ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ແມ່ນການສະແດງສວນສະຫນາມ, ເດີນຂະບວນຂອງ 38 ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ 12 ຄະນະທີ່ຕາງຫນ້າໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ.
ຄະນະສວນສະຫນາມຂອງກອງທັບບັນດາປະເທດຄື: ຈີນ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ ກໍ່ໄດ້ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມຊ້ອມຜ່ານເນື້ອໃນກ່ຽວກັບລາຍການສວນສະຫນາມ, ເດີນຂະບວນດັ່ງກ່າວ.
ຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ເຮືອບິນຂຶ້ນຊື່, ເຮືອບິນຂັບໄລ່ສູ້ຮົບກໍ່ໄດ້ບິນຝືກຊ້ອມບົນນ່ານຟ້າຂອງນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ.
ຄາດວ່າ ການຊ້ອມໃຫຍ່ຂັ້ນລັດຈະດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ເມສາ. ພິທີສະເຫລີມສະຫລອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ ໄດ້ຈັດຕັ້ງໃນແຕ່ເວລາ 6 ໂມງ 30 ນາທີ ຂອງຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ເມສາປີ 2025 ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະມານ 13.000 ຄົນ.