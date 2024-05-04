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ຂ່າວສານ

ການກວດກາເບື້ອງຕົ້ນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ

ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງລາຍການແມ່ນການເດີນສວນສະໜາມສະແດງກຳລັງ, ເດີນຂະບວນສວນສະໜາມ ເປີດສາກດ້ວຍບັນດາຝູງບິນເຮລີກອບເຕີປະກອບອາວຸດ ຂຶ້ນກັບເຫຼົ່າທັບປ້ອງກັນອາກາດ - ກອງທັບອາກາດ.
ການເດີນສວນສະໜາມສະແດງກຳລັງ, ເດີນຂະບວນສວນສະໜາມ ສະໜາມກິລານະຄອນ ດ້ຽນບຽນຝູ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 03 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສະໜາມກິລານະຄອນ ດ້ຽນບຽນຝູ, ຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງສະເຫຼີມສະຫຼອງບັນດາວັນບຸນໃຫຍ່ ແລະ ເຫດການປະຫວັດສາດສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 3 ປີ 2023 – 2025 ໄດ້ຈັດການກວດກາເບື້ອງຕົ້ນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ເດີນສວນສະໜາມສະແດງກຳລັງ, ເດີນຂະບວນສວນສະໜາມ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ. ທ່ານ ຫງວຽນຈ້ອງເງັ້ຍ, ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງພັກ, ຮອງຫົວໜ້າຜູ້ປະຈຳການຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງ, ເປັນປະທານລາຍການ.

ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງລາຍການແມ່ນການເດີນສວນສະໜາມສະແດງກຳລັງ, ເດີນຂະບວນສວນສະໜາມ ເປີດສາກດ້ວຍບັນດາຝູງບິນເຮລີກອບເຕີປະກອບອາວຸດ ຂຶ້ນກັບເຫຼົ່າທັບປ້ອງກັນອາກາດ - ກອງທັບອາກາດ. ການກວດກາເບື້ອງຕົ້ງນີ້ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງກວ່າ 12.000 ຄົນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການເດີນສວນສະໜາມສະແດງກຳລັງ, ເດີນຂະບວນສວນສະໜາມ... ພາຍຫຼັງການກວດກາເບື້ອງຕົ້ນລະດັບລັດໃນມື້ນີ້, ພິທີເດີນສວນສະໜາມສະແດງກຳລັງ, ເດີນຂະບວນສວນສະໜາມສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຈະໄດ້ກວດກາຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນວັນທີ 05 ພຶດສະພາ ແລະ ຈັດພິທີເປັນທາງການໃນວັນທີ 07 ພຶດສະພາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ: ຫວນຄືນໝູນເຊື້ອອັນສະຫງ່າລາສີ ແລະ ຕອບບຸນແທນຄຸນເພື່ອນມິດສາກົນ

70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ: ຫວນຄືນໝູນເຊື້ອອັນສະຫງ່າລາສີ ແລະ ຕອບບຸນແທນຄຸນເພື່ອນມິດສາກົນ

ທີ່ພິທີ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຫວນຄືນມູນເຊື້ອອັນສະຫງ່າລາສີຂອງກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານພວກລ່າເມືອງຂຶ້ນ ຝລັ່ງ, ພິເສດແມ່ນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ.
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