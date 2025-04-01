ຂ່າວສານ
ກະສັດ ແລະ ພະມະເຫສີ ແບນຊິກ ເດີນທາງມາຮອດຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ມີນາ, ກະສັດ Philippe ແລະ ພະມະເຫສີ Mathilde ຂອງລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມໃນລະຫວ່າງວັນທີ 31 ມີນາ ຫາວັນທີ 4 ເມສາ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກືອງ ແລະ ພັນລະຍາ. ອອກຕ້ອນຮັບຄະນະຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ ໂນ້ຍບ່າຍມີ: ທ່ານນາງ ຟານທິກິມແອັງ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ, ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນຖາວ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ.
ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມຄັ້ງທຳອິດພາຍຫຼັງ 50 ປີ ທີ່ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊະອານາຈັກແບນຊິກ ສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ, ພິເສດໃນສະພາບການຫວຽດນາມ ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ແມ່ນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດສຳຄັນ, ນຳການພົວພັນສອງປະເທດກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່, ດ້ວຍຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງທີ່ສູງກ່ວາ, ການຮ່ວມມືກໍ່ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ທີ່ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາ.