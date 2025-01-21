Báo Ảnh Việt Nam

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ຂ່າວສານ

ກະ​ຊວງ​ແຜນ​ການ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ແຂວງ MIE, ຍີ່​ປຸ່ນ ລົງ​ນາມ​ບົດ​ບັນ​ທຶກ​ຊ່ວ​ຍ​ຈຳວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮ່ວມ​ມື

ພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ກັບແຂວງ MIE ຫາກໍ່ດຳເນີນຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ກັບແຂວງ MIE, ຍີ່ປຸ່ນ (ພາບ: MPI)

ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິບິກງອກ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຢັ້ງຢືນການພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດເວົ້າລວມ ແລະ ແຂວງ MIE ເວົ້າສະເພາະໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ, ຮອບດ້ານກ່ວາອີກ. ຕາມທ່ານນາງ ຫງວຽນທິບິກງອກ ແລ້ວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ລົງນາມບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳກັບ 13 ທ້ອງຖິ່ນຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຫວຽດນາມ ພວມຍູ້ແຮງການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດໃຊດຳລັດກຳນົດກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ກອງທຶນໜູນຊ່ວຍການລົງທຶນດ້ວຍຫຼາຍເນື້ອໃນ ແລະ ວິທີການສຳຜັດໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນສະແດງສິລະປະ ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ 2025

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນສະແດງສິລະປະ “ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ 2025”

ໃນຜົນງານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຊາດ, ຍາມໃດກໍ່ມີການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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