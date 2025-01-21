ຂ່າວສານ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ແລະ ແຂວງ MIE, ຍີ່ປຸ່ນ ລົງນາມບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື
ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິບິກງອກ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຢັ້ງຢືນການພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດເວົ້າລວມ ແລະ ແຂວງ MIE ເວົ້າສະເພາະໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ, ຮອບດ້ານກ່ວາອີກ. ຕາມທ່ານນາງ ຫງວຽນທິບິກງອກ ແລ້ວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ລົງນາມບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳກັບ 13 ທ້ອງຖິ່ນຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຫວຽດນາມ ພວມຍູ້ແຮງການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດໃຊດຳລັດກຳນົດກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ກອງທຶນໜູນຊ່ວຍການລົງທຶນດ້ວຍຫຼາຍເນື້ອໃນ ແລະ ວິທີການສຳຜັດໃໝ່.