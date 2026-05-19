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ຂ່າວສານ

ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ກວດກ​າຕໍ່​ໜ້າຄວາມ​ສ່ຽງ​ເກີດ​ໂລກ​ລະ​ບາດ Ebola

ໄລ່​ຮອດ​ວັນ​ທີ 16 ພຶດ​ສະ​ພາ 2026, ຢູ່​ສ.ກົງ​ໂກ ໄດ້​ຢັ້ງ​ຢືນ​ມີ 8 ກໍ​ລະ​ນີ​ຕິດ​ພະ​ຍາດ​ທີ່​ໄດ້​ຢັ້ງ​ຢືນ​ດ້ວຍ​ການ​ວິ​ໄຈ, 246 ກໍ​ລະ​ນີ​ສົງ​ໄສ​ຕິດ​ເຊື້ອ ແລະ 80 ກໍ​ລະ​ນີ​ເສຍ​ຊີ​ວິ​ດ​ສົງ​ໄສ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ພະ​ຍາດ ຢູ່ແຂວງ Ituri.
  ໄວ​ຣັດ Ebola (ພາບ: medlatec.vn)  

ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ວັນ​ທີ 17 ພຶດ​ສະ​ພາ 2026, ອົງ​ການ​​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ (WHO) ກຳ​ນົດ ໂລກ​ລະ​ບາດໄຂ້​ເລືອດ​ອອກ​ໂດຍ ໄວ​ຣັດ Ebola (ເອີ້ນ​ຫຍໍ້​ວ່າ ພະ​ຍາດ Ebola) ໂດຍ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັດ Ebola ສາຍ Bundibugyo ຢູ່ ສ.ກົງ​ໂກ ແລະ ອູ​ການ​ນາ ແມ່ນ​ເຫດ​ການ​ການ​ແພດ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ ແບບ​ສຸກ​ເສີນ ທີ່​ກໍ່​ຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​ຕໍ່​ສາ​ກົນ. ນີ້​ແມ່ນ​ຄຳ​ກ່າວ​ເຕືອນ​​ທາງ​ການ​ແພດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ, ກວດ​ພົບໂດຍ​ໄວ ແລະ ກະ​ກຽມ​ການ​ຮັບ​ມື, ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ບໍ່​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ພະ​ຍາດ​ໄດ້​ແຜ່​ລາມ​ອອກ​ສູ່​ວົງ​ກວ້າງ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ແລ້ວ.

ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ WHO ແລ້ວ, ໄລ່​ຮອດ​ວັນ​ທີ 16 ພຶດ​ສະ​ພາ 2026, ຢູ່​ສ.ກົງ​ໂກ ໄດ້​ຢັ້ງ​ຢືນ​ມີ 8 ກໍ​ລະ​ນີ​ຕິດ​ພະ​ຍາດ​ທີ່​ໄດ້​ຢັ້ງ​ຢືນ​ດ້ວຍ​ການ​ວິ​ໄຈ, 246 ກໍ​ລະ​ນີ​ສົງ​ໄສ​ຕິດ​ເຊື້ອ ແລະ 80 ກໍ​ລະ​ນີ​ເສຍ​ຊີ​ວິ​ດ​ສົງ​ໄສ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ພະ​ຍາດ ຢູ່ແຂວງ Ituri. ຢູ່​ອຸ​ຕານ​ດາ, ໄດ້​ຢັ້ງ​ຢືນ 2 ກໍ​ລະ​ນີ​ຕິດ​ເຊືອ​ພະ​ຍາດ​ທີ່​ໄດ້​ຢັ້ງ​ຢືນ​ດ້ວຍ​ການ​ວິ​ໄຈ, ໃນ​ນັ້ນ​ມີ ກໍ​ລະ​ນີ​ໜຶ່ງ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່ Kampala, ທັງ​ສອງ​ກໍ​ລະ​ນີ​ລ້ວນ​ແຕ່​ແມ່ນ​ຄົນ​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຈາກ ກົງ​ໂກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ອິນ​ເດຍ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ອິນ​ເດຍ

ວັນ​ທີ 19 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ທ່ານ ພົນ​ເອກ ຟານ​ວັນ​ຢາງ ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ເປັ​ນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ, ພົບ​ປະ​ສອງ​ຝ່າຍ​ກັບ​ທ່ານ Rajnath Singth ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ອິນ​ເດຍ.
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