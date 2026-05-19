ຂ່າວສານ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມກວດກາຕໍ່ໜ້າຄວາມສ່ຽງເກີດໂລກລະບາດ Ebola
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2026, ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ກຳນົດ ໂລກລະບາດໄຂ້ເລືອດອອກໂດຍ ໄວຣັດ Ebola (ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ ພະຍາດ Ebola) ໂດຍເຊື້ອໄວຣັດ Ebola ສາຍ Bundibugyo ຢູ່ ສ.ກົງໂກ ແລະ ອູການນາ ແມ່ນເຫດການການແພດສາທາລະນະ ແບບສຸກເສີນ ທີ່ກໍ່ຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ສາກົນ. ນີ້ແມ່ນຄຳກ່າວເຕືອນທາງການແພດທີ່ສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ບັນດາປະເທດເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມກວດກາ, ກວດພົບໂດຍໄວ ແລະ ກະກຽມການຮັບມື, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ພະຍາດໄດ້ແຜ່ລາມອອກສູ່ວົງກວ້າງໃນທົ່ວໂລກແລ້ວ.
ຕາມຂໍ້ມູນຈາກ WHO ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2026, ຢູ່ສ.ກົງໂກ ໄດ້ຢັ້ງຢືນມີ 8 ກໍລະນີຕິດພະຍາດທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນດ້ວຍການວິໄຈ, 246 ກໍລະນີສົງໄສຕິດເຊື້ອ ແລະ 80 ກໍລະນີເສຍຊີວິດສົງໄສກ່ຽວຂ້ອງພະຍາດ ຢູ່ແຂວງ Ituri. ຢູ່ອຸຕານດາ, ໄດ້ຢັ້ງຢືນ 2 ກໍລະນີຕິດເຊືອພະຍາດທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນດ້ວຍການວິໄຈ, ໃນນັ້ນມີ ກໍລະນີໜຶ່ງເສຍຊີວິດຢູ່ Kampala, ທັງສອງກໍລະນີລ້ວນແຕ່ແມ່ນຄົນເດີນທາງມາຈາກ ກົງໂກ.