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ຂ່າວສານ

ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ພົບ​ປະ​ກັບ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ໂດຍແບ່ງປັນກ່ຽວກັບຂະແໜງການທູດໃນປີ 2022, ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີ ເລທິທູຮັ່ງ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ດ້ວຍບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມທີ່ໜຽວແໜ້ນ ຂະແໜງການຕ່າງປະເທດໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນຫຼາຍຢ່າງເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດການຕ່າງປະເທດລວມຂອງ ຫວຽດນາມ.
  ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລທິທູຮັ່ງ ແລະ ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າອົງການຕາງໜ້າ ຢູ່ເຫດການ  

ວັນທີ 16 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລທິທູຮັ່ງ ໄດ້ເປັນປະທານການພົບປະກັບສື່ມວນຊົນສາກົນນັດສາມັນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນທີ່ເປັນນັກຂ່າວ, ຜູ້ຊ່ວຍວຽກບັນດາຫ້ອງການສື່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າອົງການຕາງໜ້າ ແລະ ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບວຽກງານສື່ມວນຊົນ ແລະ ບັນດາອົງການຕາງໜ້າຕ່າງປະເທດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.

ໂດຍແບ່ງປັນກ່ຽວກັບຂະແໜງການທູດໃນປີ 2022, ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີ ເລທິທູຮັ່ງ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ດ້ວຍບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມທີ່ໜຽວແໜ້ນ ຂະແໜງການຕ່າງປະເທດໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນຫຼາຍຢ່າງເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດການຕ່າງປະເທດລວມຂອງ ຫວຽດນາມ. ພິເສດແມ່ນ ວຽກງານການທູດວັກຊິນ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ສຸດ, ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ກາຍເປັນ 1 ໃນຈຳນວນ 6 ປະເທດທີ່ມີອັດຕາຜູ້ໄດ້ສັກວັກຊິນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ ຮັກສາການສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ຖັນແຖວນັກຂ່າວສື່ມວນຊົນສາກົນຢ່າງເປັນ ປະຈຳ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ, ຈັດຕັ້ງສຳເລັດການໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ແກ່ນັກຂ່າວສາກົນ ແລະ ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຂ່າວ ຂອງບັນດາອົງການຕາງໜ້າຕ່າງປະເທດປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການໂຄສະນາພາບພົດ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງເພື່ອນມິດສາກົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ G77: ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍ, ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ G77: ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍ, ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ G77 ຕ້ອງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຜ່ານຜ່າຈຸດເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ທ້າທາຍໃນປະຈຸບັນ, ຍົກສູງລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ສາມັກຄີ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ.
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