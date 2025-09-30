Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກະ​ຊວງວິ​ທະ​ຍ​າ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ ຕ້ອງ​ນຳ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມະ​ຕິ​ເລກ​ທີ 57 ຂອງ​ກົມ​ການ​ເມືອງ​ຢ່​າງ​ມີ​ໄຊ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງໜ້າທີ່ກວມລວມ, ລຸລ່ວງຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນຕ້ອງນຳໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 57 ຂອງກົມການເມືອງຢ່າງມີໄຊ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຕິດຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນໜຶ່ງມອບໃຫ້ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ກັນຍາ,ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນຄົບຮອບຂອງຂະແໜງໄປສະນີໂທລະຄົມມະນາຄົມ, 66 ປີແຫ່ງວັນຄົບຮອບຂອງຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ແຂ່ງຂັນຮັກຊາດຄັ້ງທີ 1.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ນົງດຶກແມັງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ. ກ່າວຄຳເຫັນທີພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງໜ້າທີ່ກວມລວມ, ລຸລ່ວງຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນຕ້ອງນຳໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 57 ຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບບາດກ້າວບຸກທະລຸພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດຢ່າງມີໄຊ.

ດ້ວຍບົດບາດໜ້າທີ່ເປັນເສນາທິການ, ສ້າງສາ, ກະຊວງຕ້ອງເປັນເຈົ້າການສະເໜີ, ສ້າງລະບົບກົດໝາຍ, ກົນໄກ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບເພື່ອສົ່ງເສີມນະວັດຕະກຳ, ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ດ້ວຍບົດບາດໜ້າທີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ກະຊວງຕ້ອງກຳນົດທິດ ແລະ ນຳໜ້າພັດທະນາບັນດາຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີປາຍແຫຼມທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ ຄືເຕັກໂນໂລຢີເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ປັນຍາປະດິດ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສານ​ຂອງ ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ​ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ ​ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາ​ບ​ຈັດ​ພິ​ທີ​ເປີດ​ການ​ລົງ​ນາມ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ

ສານ​ຂອງ ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ​ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ ​ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາ​ບ​ຈັດ​ພິ​ທີ​ເປີດ​ການ​ລົງ​ນາມ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ

ໃນສານ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືການຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດໃນນະໂຍບາຍປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມທັງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມພ້ອມກັບປະຊາຄົມສາກົນ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top