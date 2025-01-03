ຂ່າວສານ
ກະກຽມແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເດືອນພະຈິກປີ 2024, ກົມການເມືອງ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປະກາດແຜນນະໂຍບາຍເລີ່ມຕົ້ນການກໍ່ສ້າງໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍຄືນໃໝ່ ແລະ ບັນດາໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍນິງທ້ວນ 1,2 (ພາຍຫຼັງ 8 ປີຢຸດຊົ່ວຄາວໂຄງການນີ້) ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ ແຫ່ງຊາດ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຂອງ ຫວຽດນາມໃນຊຸມປີຕໍ່ໄປ. ນີ້ແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ່, ຖືກຕ້ອງ, ເໝາະສົມກັບສະພາບການໃນປັດຈຸບັນ. ທ່ານ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ແລະ ໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍນິງທ້ວນ, ພວກເຮົາລ້ວນແຕ່ເຫັນໄດ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ນັບທັງໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວໃຫ້ແກ່ໂຄງການນີ້ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດ.