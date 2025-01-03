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ຂ່າວສານ

ກະ​ກຽມ​ແຫຼ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໄຟ​ຟ້າ​ນິວ​ເຄຼຍ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ “ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດວິສາຫະກິດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ຮັບໃຊ້ໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ”.
ກອງປະຊຸມ “ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດວິສາຫະກິດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ຮັບໃຊ້ໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ” (ພາບ: VGP)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເດືອນພະຈິກປີ 2024, ກົມການເມືອງ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປະກາດແຜນນະໂຍບາຍເລີ່ມຕົ້ນການກໍ່ສ້າງໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍຄືນໃໝ່ ແລະ ບັນດາໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍນິງທ້ວນ 1,2 (ພາຍຫຼັງ 8 ປີຢຸດຊົ່ວຄາວໂຄງການນີ້) ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ ແຫ່ງຊາດ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຂອງ ຫວຽດນາມໃນຊຸມປີຕໍ່ໄປ. ນີ້ແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ່, ຖືກຕ້ອງ, ເໝາະສົມກັບສະພາບການໃນປັດຈຸບັນ. ທ່ານ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ແລະ ໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍນິງທ້ວນ, ພວກເຮົາລ້ວນແຕ່ເຫັນໄດ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ນັບທັງໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວໃຫ້ແກ່ໂຄງການນີ້ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດ. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳເອົາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດໃຫ້ຖືກກັບທີ່ຕັ້ງ

ນຳເອົາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດໃຫ້ຖືກກັບທີ່ຕັ້ງ

ມະຕິເລກທີ 37 ໂດຍກົມການເມືອງປະກາດໃຊ້ຫວ່າງແລ້ວນີ້ ໄດ້ຮັບຖືວ່າ ແມ່ນບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດິຈີຕອນແຫ່ງຊາດ. ມະຕິສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄາດຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ. ມະຕິສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາຈຸດອຸດຕັນເພື່ອປົດປ່ອຍກຳລັງປະດິດຄິດສ້າງ, ກຳລັງແຮງງານ ແລະ ແຫລ່ງກຳລັງລົງທຶນຂອງທົ່ວສັງຄົມໃຫ້ແກ່ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດິຈີຕອນ.
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