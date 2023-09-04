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ຂ່າວສານ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ - ການຄ້າ ສ ເຊັກໂກ ມີຄວາມປະເອີບໃຈກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າກັບ ຫວຽດນາມ

ໃນເຄິິ່ງຕົ້ນປີ 2023 ນີ້, ການສົ່ງອອກຈາກ ສ ເຊັກໂກ ໄປຍັງ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 48% ໃນຂະນະທີ່ການສົ່ງອອກຈາກ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ເຊັກໂກ ເພີ່ມຂຶ້ນ 7% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກ່າຍ.
ທ່ານ Jozef Sikela, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສ ເຊັກໂກ (ພາບ:TTXVN)

ວັນທີ 2 ກັນຍາ, ທ່ານ Jozef Sikela, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສ ເຊັກໂກ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືການຄ້າສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງ ສ ເຊັກໂກ ໃນກຸ່ມສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ດ້ວຍຍອດວົງເງິນການຄ້າບັນລຸລະດັບສະຖິຕິ 2,3 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2022. ຕາມທ່ານ Sikela ແລ້ວ, ປີ 2023 ນີ້ ຈະໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາລະດັບສະຖິຕິໃໝ່ ກ່ຽວກັບວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ເຊັກໂກ. ໃນເຄິິ່ງຕົ້ນປີ 2023 ນີ້, ການສົ່ງອອກຈາກ ສ ເຊັກໂກ ໄປຍັງ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 48% ໃນຂະນະທີ່ການສົ່ງອອກຈາກ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ເຊັກໂກ ເພີ່ມຂຶ້ນ 7% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກ່າຍ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Sikela ຕີລາຄາວ່າ ໝາກຜົນນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຮ່ວມມືຢ່າງແຮງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ກໍ່ຄືບັນດາຂົງເຂດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານ ເລແທັງຕຸ່ງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຸຍບາ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງຄວາມໝາຍຂອງເຫດການປະຫວັດສາດວັນທີ 2 ກັນຍາ 1945 ສຳລັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ເມື່ອປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ອ່ານຖະແຫຼງການປະກາດເອກະລາດ, ເປີດໄລຍະໃໝ່ໃນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດຊາດ.
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