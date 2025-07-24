Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດຢູ່ ຕວັກກີ 2025

ງານວາງສະແດງ IDEF ປີນີ້ ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 22 – 27 ກໍລະກົດ.
ທີ່ງານວາງສະແດງ (ພາບ: ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ)

ໂດຍຮັບຄຳເຊີນຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຕວັກກີ, ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດສາກົນ ຕວັກກີ 2025 (IDEF-2025), ຢູ່ ອິດສະຕານບຸນ, ຕວັກກີ.

ງານວາງສະແດງ IDEF ປີນີ້ ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 22 – 27 ກໍລະກົດ, ໄດ້ເຕົ້າໂຮມຈຳນວນຫຼາຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິຫານ, ລວມທັງລະບົບທະຫານເຮືອ, ກອງທັບອາກາດ ແລະ ທະຫານບົກ, ເຄື່ອງອຸປະກອນດ້ານການທະຫານ, ອາວຸດ, ລູກປືນ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕນິກປ້ອງກັນຊາດ.

ເລືື່ອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງແມ່ນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການຮ່ວມມືກັບສາກົນກ່ຽວກັບຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ, ຢືນຢົນວ່າ, ລັດຖະບານ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ, ຮ່ວມມືກັບສາກົນໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຮຽກຮ້ອງຊຸກຍູ້ການທູດເສດຖະກິດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຮຽກຮ້ອງຊຸກຍູ້ການທູດເສດຖະກິດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງຄົບຊຸດເລື່ອງຫັນຕະຫຼາດ, ຜະລິດຕະພັນ, ລະບົບສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ສົ່ງເສີມດ້ານການຄ້າ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top