ຂ່າວສານ
ກະຊວງຕຳຫຼວດຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື
ທີ່ກອງປະຊຸມ, 2 ຝ່າຍໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ ແລະ ບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້, ສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ການຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສອງຝ່າຍໄດ້ສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ 14 ດ້ວຍຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ, ຮັບໃຊ້ວຽກງານຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສອງຝ່າຍໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍການຕໍ່ສູ້ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງ “ກອງປະຊຸມຂັ້ນລັດຖະມົນຕີລະຫວ່າງສອງຝ່າຍກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ, ຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມປອດໄພສັງຄົມ”.