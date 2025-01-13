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ຂ່າວສານ

ກະຊວງຕຳຫຼວດຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມັງກອນນີ້, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ເລືອງຕ໋າມກວາງ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ລາວ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຜັຍຂະຫຍາຍປະຕິບັດແຜນການຮ່ວມມືປີ 2024 ລະຫວ່າງ ກະຊວງຕຳຫຼວດຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບລາວ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ເລືອງຕ໋າມກວາງ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ວີໄລ ຫລ້າຄໍາຟອງ ໄດ້ລົງນາມແຜນການຮ່ວມມືປີ 2025 ລະຫວ່າງ 2 ກະຊວງ

 ທີ່ກອງປະຊຸມ, 2 ຝ່າຍໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ ແລະ ບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້, ສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ການຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສອງຝ່າຍໄດ້ສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ 14 ດ້ວຍຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ, ຮັບໃຊ້ວຽກງານຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສອງຝ່າຍໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍການຕໍ່ສູ້ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງ “ກອງປະຊຸມຂັ້ນລັດຖະມົນຕີລະຫວ່າງສອງຝ່າຍກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ, ຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມປອດໄພສັງຄົມ”.

ໃນຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ເລືອງຕ໋າມກວາງ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ວີໄລ ຫລ້າຄໍາຟອງ ໄດ້ລົງນາມແຜນການຮ່ວມມືປີ 2025 ລະຫວ່າງ 2 ກະຊວງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຫດໄຟໄໝ້ຢູ່ ອາເມລິກາ: ກຳລັງດັບເພີງແຂ່ງກັບເວລາເພື່ອສະກັດກັ້ນໄຟໄໝ້ແຜ່ລາມກວ້າງອອກ

ເຫດໄຟໄໝ້ຢູ່ ອາເມລິກາ: ກຳລັງດັບເພີງແຂ່ງກັບເວລາເພື່ອສະກັດກັ້ນໄຟໄໝ້ແຜ່ລາມກວ້າງອອກ

ເຖິງວ່າກຳລັງທີ່ມີໜ້າທີ່ໄດ້ຄວບຄຸມໄດ້ 11% ເນື້ອທີ່ຂອງ Palisades ກໍຕາມ, ແຕ່ໄຟໄໝ້ນີ້ໄດ້ເຜົາໄປກວ່າ 8.900 ເຮັກຕາ.
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