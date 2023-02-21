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ຂ່າວສານ

ກະຊວງຕຳຫຼວດຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຄະນະປະຕິບັດງານໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ ຕວກກີ

ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ກູ້ເອົາຊີວິດ 1 ຄົນອອກຈາກຊາກຫັກພັງ; ຊອກຫາ, ນຳ 14 ຊາກສົບອອກຈາກຊາກຫັກພັງ ມອບສົ່ງໃຫ້ອົງການການແພດທ້ອງຖິ່ນ; ພ້ອມທັງໄດ້ຂົນສົ່ງອຸປະກອນການແພດເກືອບ 2 ໂຕນຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄປໃຫ້ອົງການປະສານງານຂອງ ຕວກກີ ແລະ ພະແນກການແພດນະຄອນ Adiyaman.
  ພິທີມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ບັນດາພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມໜ້າທີ່ກູ້ໄພກູ້ຊີບ ຢູ່ ຕວກກີ  

ພາຍຫຼັງ 10 ມື້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ກູ້ໄພກູ້ຊີບຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ ຕວກກີ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ກຸມພາ, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ຢ່າງຈົບງາມ ແລະ ເດີນທາງກັບເມືອປະເທດ. ການນຳກະຊວງຕຳຫຼວດ ໄດ້ ຕ້ອນຮັບ ແລະ ຈັດການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ, ລະດົມກຳລັງໃຈຄະນະຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ ໂນ້ຍບ່າຍ, ຮ່າໂນ້ຍ.

ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ກູ້ເອົາຊີວິດ 1 ຄົນອອກຈາກຊາກຫັກພັງ; ຊອກຫາ, ນຳ 14 ຊາກສົບອອກຈາກຊາກຫັກພັງ ມອບສົ່ງໃຫ້ອົງການການແພດທ້ອງຖິ່ນ; ພ້ອມທັງໄດ້ຂົນສົ່ງອຸປະກອນການແພດເກືອບ 2 ໂຕນຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄປໃຫ້ອົງການປະສານງານຂອງ ຕວກກີ ແລະ ພະແນກການແພດນະຄອນ Adiyaman. ຄະນະໄດ້ໄປຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ມອບຂອງຂວັນ, ລະດົມກຳລັງໃຈປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ, ໃນນັ້ນ ມີຄອບຄົວຊາວ ຫວຽດນາມ ຈຳນວນໜຶ່ງ. ພັນຈັດຕະວາ ຫງວຽນວັນເກີ໋ນ, ສະມາຊິກຂອງຄະນະ ໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ:

“ເມື່ອເຮັດວຽກກັບບັນດາກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບ, ເພື່ອນມິດສາກົນໄດ້ຕີລາຄາສູງບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ, ຍ້ອນພວກເຮົາຖືບັນດາວັດຖຸອຸປະກອນທັນສະໄໝໄປນຳ ແລະ ຮັບໃຊ້ວຽກງານເປີດທາງ, ຊອກຫາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ນຳໂຕຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍອອກຈາກຊາກຫັກພັງ. ໃນສາຍຕາຂອງເພື່ອນມິດສາກົນ, ກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນມືອາຊີບ, ຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ກຳລັງຄວາມສາມາດໃນວຽກງານກູ້ໄພກູ້ຊີບ”.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາຊຽນ ຈະເປີດວັນບຸນແຫ່ງການຊື້ຂາຍ ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ອາຊຽນ ຈະເປີດວັນບຸນແຫ່ງການຊື້ຂາຍ ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ໃນວັນຊື້ຂາຍເຄື່ອງອອນໄລ ອາຊຽນ ຈະຈັດໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ ໂດຍຈະແນະນຳຜະລິດຕະພັນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ ອາຊຽນ ດວ້ຍລາຄາບຸລິມາສິດພິເສດ.
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