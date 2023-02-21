ຂ່າວສານ
ກະຊວງຕຳຫຼວດຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຄະນະປະຕິບັດງານໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ ຕວກກີ
ພາຍຫຼັງ 10 ມື້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ກູ້ໄພກູ້ຊີບຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ ຕວກກີ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ກຸມພາ, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ຢ່າງຈົບງາມ ແລະ ເດີນທາງກັບເມືອປະເທດ. ການນຳກະຊວງຕຳຫຼວດ ໄດ້ ຕ້ອນຮັບ ແລະ ຈັດການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ, ລະດົມກຳລັງໃຈຄະນະຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ ໂນ້ຍບ່າຍ, ຮ່າໂນ້ຍ.
ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ກູ້ເອົາຊີວິດ 1 ຄົນອອກຈາກຊາກຫັກພັງ; ຊອກຫາ, ນຳ 14 ຊາກສົບອອກຈາກຊາກຫັກພັງ ມອບສົ່ງໃຫ້ອົງການການແພດທ້ອງຖິ່ນ; ພ້ອມທັງໄດ້ຂົນສົ່ງອຸປະກອນການແພດເກືອບ 2 ໂຕນຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄປໃຫ້ອົງການປະສານງານຂອງ ຕວກກີ ແລະ ພະແນກການແພດນະຄອນ Adiyaman. ຄະນະໄດ້ໄປຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ມອບຂອງຂວັນ, ລະດົມກຳລັງໃຈປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ, ໃນນັ້ນ ມີຄອບຄົວຊາວ ຫວຽດນາມ ຈຳນວນໜຶ່ງ. ພັນຈັດຕະວາ ຫງວຽນວັນເກີ໋ນ, ສະມາຊິກຂອງຄະນະ ໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ:
“ເມື່ອເຮັດວຽກກັບບັນດາກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບ, ເພື່ອນມິດສາກົນໄດ້ຕີລາຄາສູງບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ, ຍ້ອນພວກເຮົາຖືບັນດາວັດຖຸອຸປະກອນທັນສະໄໝໄປນຳ ແລະ ຮັບໃຊ້ວຽກງານເປີດທາງ, ຊອກຫາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ນຳໂຕຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍອອກຈາກຊາກຫັກພັງ. ໃນສາຍຕາຂອງເພື່ອນມິດສາກົນ, ກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນມືອາຊີບ, ຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ກຳລັງຄວາມສາມາດໃນວຽກງານກູ້ໄພກູ້ຊີບ”.