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ຂ່າວສານ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດແຈ້ງຂ່າວກ່ຽວກັບບັນດາຂໍ້ຕົກລົງໃຫມ່ຂອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ D.Trump ສຳລັບນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ

ຫວຽດນາມ ປາດຖະຫນາວ່າ ເລື່ອງຂໍວິຊາສຳລັບນັກສຶກສາ ນັກຮຽນ ຫວຽດນາມ ຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງສະດວກ ເພື່ອໃຫ້ການສຶກສາສືບຕໍ່ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືເສົາຄ້ຳໃນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ”.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ. (ພາບ:ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ)

ວັນທີ 29 ພຶດສະພາ ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວກ່ຽວຂ້ອງເຖິງນະໂຍບາຍໃຫມ່ຂອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ D. Trump ຢຸດຕິການອອກວິຊາສຳລັບນັກສຶກສາ, ນັກຮຽນຕ່າງປະເທດກະກຽມໄປຮຽນຢູ່ ອາເມລິກາ ກໍ່ຄືຈຳກັດການຮັບສະຫມັກນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ Havard, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກໍ່ຄືບັນດາອົງການຕາງຫນ້າຂອງຫວຽດນາມ ຢູ່ ອາເມລິກາ ພວມເຮັດວຽກກັບຝ່າຍ ອາເມລິກາ ເພື່ອຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບຂ່າວຄາວດັ່ງກ່າວ. ພວກເຮົາລ້ວນແຕ່ຮູ້ວ່າ ຊ່ວງເວລານີ້ ແມ່ນຈຸດເວລາທີ່ມີນັກຮຽນ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດຫລາຍຄົນ, ໃນນັ້ນ ມີນັກຮຽນນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ກະກຽມເຮັດລະບຽບການຂໍວິຊາໄປຍັງ ອາເມລິກາ ເພື່ອຮ່ຳຮຽນພາຍໃຕ້ຮູບການໄປຮຽນແບບຈ່າຍເງິນເອງ ແລະ ໃຊ້ທຶນການສຶກສາ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະຫນາວ່າ ເລື່ອງຂໍວິຊາສຳລັບນັກສຶກສາ ນັກຮຽນ ຫວຽດນາມ ຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງສະດວກ ເພື່ອໃຫ້ການສຶກສາສືບຕໍ່ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືເສົາຄ້ຳໃນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈິຢູງ ພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດອຸດສາຫະກຳ ຍີ່ປຸ່ນ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈິຢູງ ພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດອຸດສາຫະກຳ ຍີ່ປຸ່ນ

ໃນຂອບເຂດການໄປປະຕິບັດງານ ຍີ່ປຸ່ນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອະນາຄົດອາຊີ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ພຶດສະພາ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງໂຕກຽວ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈິງຢູງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດອຸດສາຫະກຳ ຍີ່ປຸ່ນ Muto Yoji.
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