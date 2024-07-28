ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມ ອາຊຽນ: ຫວຽດນາມ ສະເໜີມາດຕະການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເສົາຄ້ຳຂອງຍຸດທະສາດຮ່ວມມື ແມ່ຂອງ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ MJC 15, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດ໊ຮຸ່ງຫວຽດ ໄດ້ສະເໜີບັນດາມາດຕະການເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ 3 ເສົາຄ້ຳຂອງຍຸດທະສາດຮ່ວມມື MJC ໄລຍະໃໝ່. ທີໜຶ່ງ, ຊຸກຍູ້ສັງຄົມເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍຄົມມະນາຄົມ ແລະ logistics ລຽບຕາມແລວເສດຖະກິດ ຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນຕົກ ແລະ ແລວເສດຖະກິດທາງທິດໃຕ້. ທີສອງ, ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ສຸມໃສ່ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ໜູນຊ່ວຍ MSME ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງເຂົ້າໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ. ທີສາມແມ່ນ, ຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳຂ້າມຊາຍແດນ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ - ພະລັງງານ, ຫຼຸດຜ່ອນໄພທຳມະຊາດ ແລະ ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມ MKC 12, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ໂດ໊ຫວຽດຮຸ່ງ ໄດ້ສະເໜີບາງບຸລິມະສິດຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທີໜຶ່ງ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕສີຂຽວຜ່ານການລະດົມແຫຼ່ງເງິນອຸປະຖຳຈາກບັນດາໂຄງການຫັນປ່ຽນພະລັງງານສະອາດ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດກາກບອນ, ກະສິກຳທີ່ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ລົງທຶນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ທີສອງແມ່ນ, ຍູ້ແຮງວິວັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນຂອງອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບດ້ານການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ, ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ຜັນຂະຫຍາຍເວທີປາໄສດີຈີຕອນ ແມ່ຂອງ - ສ.ເກົາຫຼີ. ທີສາມ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຮັບໃຊ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ຫັນເປັນສີຂຽວ, ໂຄງການຕ່າງໆ ແນໃສ່ບຳລຸງສ້າງ ແລະ ຍົກສູງສີມືການຊ່າງໃຫ້ແກ່ກຳລັງແຮງງານຂອງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ.