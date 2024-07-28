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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ ອາ​ຊຽນ: ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ເສົາ​ຄ້ຳ​ຂອງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮ່ວມ​ມື ແມ່​ຂອງ

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 57 (AMM 57) ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ລາວ), ວັນທີ 26 ກໍລະກົດ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດ໊ຮຸ່ງຫວຽດ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຮ່ວມມື ແມ່ຂອງ - ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 15 (MJC 15) ແລະ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມມື ແມ່ຂອງ - ສ.ເກົາຫຼີ ຄັ້ງທີ 12 (MKC 12).
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດ໊ຮຸ່ງຫວຽດ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ MJC 15, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດ໊ຮຸ່ງຫວຽດ ໄດ້ສະເໜີບັນດາມາດຕະການເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ 3 ເສົາຄ້ຳຂອງຍຸດທະສາດຮ່ວມມື MJC ໄລຍະໃໝ່. ທີໜຶ່ງ, ຊຸກຍູ້ສັງຄົມເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍຄົມມະນາຄົມ ແລະ logistics ລຽບຕາມແລວເສດຖະກິດ ຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນຕົກ ແລະ ແລວເສດຖະກິດທາງທິດໃຕ້. ທີສອງ, ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ສຸມໃສ່ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ໜູນຊ່ວຍ MSME ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງເຂົ້າໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ. ທີສາມແມ່ນ, ຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳຂ້າມຊາຍແດນ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ - ພະລັງງານ, ຫຼຸດຜ່ອນໄພທຳມະຊາດ ແລະ ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

ຢູ່ກອງປະຊຸມ MKC 12, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ໂດ໊ຫວຽດຮຸ່ງ ໄດ້ສະເໜີບາງບຸລິມະສິດຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທີໜຶ່ງ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕສີຂຽວຜ່ານການລະດົມແຫຼ່ງເງິນອຸປະຖຳຈາກບັນດາໂຄງການຫັນປ່ຽນພະລັງງານສະອາດ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດກາກບອນ, ກະສິກຳທີ່ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ລົງທຶນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ທີສອງແມ່ນ, ຍູ້ແຮງວິວັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນຂອງອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບດ້ານການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ, ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ຜັນຂະຫຍາຍເວທີປາໄສດີຈີຕອນ ແມ່ຂອງ - ສ.ເກົາຫຼີ. ທີສາມ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຮັບໃຊ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ຫັນເປັນສີຂຽວ, ໂຄງການຕ່າງໆ ແນໃສ່ບຳລຸງສ້າງ ແລະ ຍົກສູງສີມືການຊ່າງໃຫ້ແກ່ກຳລັງແຮງງານຂອງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕ​ີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທູດ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄທ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕ​ີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທູດ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄທ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ຈັກກະຟົງ ແສງມະນີ, ລັດຖະມົນຕີຫ້ອງວ່າການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທູດພິເສດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ, ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານມາຮ່ວມພິທີໄວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.
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