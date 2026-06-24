ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມວິສາມັນສະພາແຫ່ງຊາດຈະດຳເນີນໃນເດືອນສິງຫາຈະມາເຖິງ
ກ່າວຄຳເຫັນອັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າຂັ້ນມີສິດອຳນາດໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ແຜນນະໂຍບາຍຈັດກອງປະຊຸມວິສາມັນໃນເດືອນ ສິງຫາ 2026. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ລັດຖະບານພວມສະເໜີ 20 ເນື້ອໃນຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ລັດຖະບານໄດ້ສະເໜີ 20 ເນື້ອໃນຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາລວມມີ 17 ຮ່າງກົດໝາຍ, ມະຕິແບບນິຕິກຳ, 3 ເນື້ອໃນສຳຄັນອື່ນ. ວັນທີ 22 ມິຖຸນາ, ທີ່ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະຊີ້ນຳສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະ ການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ບົນພື້ນຖານການສະຫຼຸບຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຈະມີ 4 ກົດໝາຍໄດ້ຮັບຄຳເຫັນປະກອບຢູ່ກອງປະຊຸມວິສາມັນ ລວມມີ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດປະສົມກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນສາທາລະນະ ສະບັບປັບປຸງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ກົດໝາຍອາຍາສະບັບປັບປຸງ.”