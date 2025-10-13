Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫ່​ຍ​ຜູ້​ແທນ​ອົງ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ ​ຄັ້ງ​ທີ 1

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫ່ຍມີຜູ້ແທນສົມບູນ 453 ທ່ານ ຊື່ງຕາງໜ້າໃຫ້ສະມາຊິກພັກທັງໝົດໃນອົງຄະນະພັກລັດຖະບານກ່ວາ 209.000 ຄົນ, ພ້ອມດ້ວຍແຜ້ແທນຖືກເຊີນປະມານ 120 ທ່ານ.

ໃນວັນທີ 12-13 ຕຸລາ, ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກລັດຖະບານຄັ້ງທີ 1 ອາຍຸການ 2025-2030 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຕັ້ງປະຖົມມະເລິກຂອງອົງຄະນະພັກລັດຖະບານ ຕາມຮູບແບບການຈັດຕັ້ງໃໝ່. ໃນການເຮັດວຽກເປັນເວລາ 2 ວັນ, ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຈະສະຫລຸບ, ຕີລາຄາໝາກຜົນການປະຕິບັດວຽກງານອາຍຸການ 2020-2025, ສະຫລຸບຕີລາຄາວຽກງານຊີ້ນຳນຳພາ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານອົງຄະນະພັກລັດຖະບານອາຍຸການ 2020-2025. ກຳນົດທິດທາງ, ເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່, ມາຕະການຂອງອາຍຸການ 2025-2030; ປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນເຂົ້າໃນຮ່າງເອກະສານຂອງສູນກາງ ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ.

ໃນການເຮັດວຽກມື້ທຳອິດ (ວັນທີ 12 ຕຸລາ), ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍໄດ້ຈັດວາລະປະຊຸມກະກຽມ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ, ເລຂາຄະນະພັກລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ, ດຳເນີນບັນດາວາລະປຶກສາຫາລືຢູ່ໜ່ວຍ ແລະ ມີບົດທາບທາມຄຳເຫັນຢູ່ຫໍປະຊຸມ.

ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍສືບຕໍ່ດຳເນີນໃນວັນທີ 13 ຕຸລາ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫ່ຍມີຜູ້ແທນສົມບູນ 453 ທ່ານ ຊື່ງຕາງໜ້າໃຫ້ສະມາຊິກພັກທັງໝົດໃນອົງຄະນະພັກລັດຖະບານກ່ວາ 209.000 ຄົນ, ພ້ອມດ້ວຍແຜ້ແທນຖືກເຊີນປະມານ 120 ທ່ານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເທດ​ສະ​ການວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ອາ​ຊຽນ 2025 ຢູ່ ອິນ​ເດຍ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເທດ​ສະ​ການວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ອາ​ຊຽນ 2025 ຢູ່ ອິນ​ເດຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ຕຸລາ, ເທດສະການວັດທະນະທຳ ແລະ ອາຫານການກິນ ອາຊຽນ 2025 (ASEAN Bazaar 2025) ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ New Delhi ຂອງ ອິນເດຍ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top