ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ສຸດ​ຍອດ ລັດ​ຖະ​ບານ ໂລກ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ທົ່ວ​ໂລກ

ໂຄງການດຳເນີນງານຂອງ WGS 2026 ລວມມີ ວາລະປຶກສາຫາລື 445 ຄັ້ງ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກປະຖະກະຖາກວ່າ 450 ທ່ານ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານປະມານ 700 ທ່ານ ຂອງບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ.

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ລັດຖະບານ ໂລກ (WGS) ຄາດວ່າຈະດຳເນີນຢູ່ Dubai, ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລັດ (UAE) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3 ກຸມພາ - 5 ກຸມພາ, ໂດຍກມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະມຸກລັດ 40 ທ່ານ ແລະ ຜູ້ນຳລັດຖະບານກໍ່ຄືລັດຖະມົນຕີນັບຮ້ອຍທ່ານທີ່ມາຈາກ 150 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ.

ຕາມຄະນະຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມແລ້ວ, ໂຄງການດຳເນີນງານຂອງ WGS 2026 ລວມມີ ວາລະປຶກສາຫາລື 445 ຄັ້ງ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກປະຖະກະຖາກວ່າ 450 ທ່ານ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານປະມານ 700 ທ່ານ ຂອງບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ. ກອງປະຊຸມປີນີ້ ຈະປຶກສາຫາລືບັນດາບັນຫາທົ່ວໂລກໃຫຍ່ຄືອະນາຄົດຂອງ ລັດຖະບານ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ, ການພັດທະນາຂອງປັນຍາປະດິດ (AI) ແລະ ບັນດາຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບດ້ານເສດຖະກິດ. ລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງ WGS ຄືພື້ນຖານທົ່ວໂລກເປັນເອກະພາບ, ຊຸກຍູ້ບັນດາການພົວພັນ, ການກະທຳຮ່ວມ ແລະ ປັນຍາປະດິດລວມໝູ່, ການມອບສິດໃຫ້ແກ່ບັນດາລັດຖະບານເພື່ອສ້າງສະຖຽນລະພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນແບບຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ເຂົ້​າ​ສຸ​ສານ ອາ​ໄລ​ຫາ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 96 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າ​ງ​ຕັ້ງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ເຂົ້​າ​ສຸ​ສານ ອາ​ໄລ​ຫາ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 96 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າ​ງ​ຕັ້ງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ

ຄະນະຜູ້ແທນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖື, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ຜູ້ສ້າງຕັ້ງ, ນຳພາ, ຝືກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງແມ່ນກອງນຳໜ້າຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ, ປະຊາຊົນຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຂອງຊາດຫວຽດນາມ.
